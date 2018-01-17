روسيا تنضم إلى مبادرة "سيلفي المتحف" الدولية

يحظى الزوار والعاملون في المتاحف الروسية بإمكانية المشاركة في المبادرة الدولية "#MuseumSelfie"، والتي ستجري، يوم الأربعاء 18 يناير الجاري، عبر شبكات التواصل الاجتماعي المعروفة.

وتنظم المبادرة الدولية "سيلفي المتحف" سنويا منذ عام 2014، حيث يقوم مستخدمو تويتر بنشر صور المعروضات الأصلية في المتاحف بمصاحبة هاشتاغ خاص، وانضمت مؤخرا المتاحف والمؤسسات الثقافية الروسية إلى هذه المبادرة الدولية.

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وقال المكتب الصحفي لوزارة الثقافة الروسية في بيان خاص، إنه وبمبادرة من موقع "Kultura.RF"، وكذلك بدعم من وزارة الثقافة الروسية، فإن المتاحف الروسية ستحيي هذه الفعالية على نطاق واسع بمشاركة 12 متحفا حكوميا من الأقاليم الروسية المختلفة، وسوف يتم نشر الصور على موقع تويتر وغيره من الشبكات الاجتماعية الشهيرة في روسيا، وسيكون من الممكن رصد نجاحات هذه العمل عبر فيسبوك وإنستغرام وموقعي التواصل الاجتماعي الروسيين "أودنوكلاسنيكي" (زملاء الدراسة) و"فكونتاكتي".

كما اقترح المكتب الصحفي لوزارة الثقافة الروسية على المستخدمين تحميل الصور مع هاشتاغ "#CultureSelfie" و"#MuseumSelfie".

المصدر: نوفوستي

ناصر قويدر