ترشيحات جائزة "النسر الذهبي-2017" للسينما الروسية

أعلنت الإدارة التنفيذية للأكاديمية الروسية للسينما، يوم الخميس 28 ديسمبر الجاري، القائمة القصيرة لجائزة "النسر الذهبي-2017" السينمائية لأفضل فيلم.

وتمت الترشيحات عن الأفلام التي عرضت لأول مرة في دور السينما، منذ 1 من نوفمبر 2016 وحتى 31 أكتوبر 2017.

ورشحت الأكاديمية الروسية للسينما 5 أفلام لنيل جائزة النسر الذهبي لأفضل فيلم لعام 2017 وهي: "Arrhythmia" (اضطراب القلب) للمخرج بوريس خليبنيكوف وفيلم "Bolshoi" (البولشوي) لمخرجه فاليري تودوركوفسكي و"Time of the first" (زمن الأوائل) للمخرج دميتري كيسيليف و"Loveless" (غياب الحب) للمخرج أندريه زفياغينتسيف و"Salute-7" (ساليوت-7) من إخراج كليم شيبينكو.

أما لنيل جائزة النسر الذهبي لأفضل ممثلة في العام 2017 فقد ترشحت الفنانة أليسا فريندليخ عن دورها في فيلم "Bolshoi" (البولشوي) والممثلة مارينا نيلوفا عن دورها في فيلم "Carp frostbitten" (الشبوط المجمد) وإيرينا غورباتشوفا عن دورها في فيلم "Arrhythmia".

وترشح الممثل ألكساندر ياتسينكو لجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "Arrhythmia" ويفغيني ميرونوف عن دوره في فيلم "Time of the first" وفلادسمير فدوفيتشنكوف عن دوره في فيلم "Salute-7".

وتعد جائزة "النسر الذهبي" الأهم في عالم السينما في روسيا، وتمنح من قبل الأكاديمية الوطنية الروسية للفنون السينمائية والعلوم بهدف دعم الفن السينمائي الوطني ودعم القيم الثقافية الأصيلة. واستحدثت هذه الجائزة، في 4 مارس عام 2002.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو