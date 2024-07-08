وأظهر الفيديو فنان العرب وهو يجلس على مقعد وسط شارع عام، فيما تجمهر أمامه عدد من المعجبين لالتقاط الصور التذكارية.

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، حيث عبر العديد عن اشتياقهم للفنان السعودي متمنين له الصحة والعافية، فيما انتقد البعض تجمهر الناس حوله، مشيرين لضرورة تركه يستريح ويستمتع بعطلته.

وفي وقت سابق، أعلن محمد عبده إصابته بسرطان البروستاتا، مشيرا إلى أنه يتلقى العلاج الكيميائي في العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت شركة "روتانا" أصدرت بيانا رسميا في أبريل الماضي، أعلنت خلاله عن تأجيل كافة أعمال "فنان العرب" حتى إشعار آخر

احدث ظهور لفنان العرب #محمد_عبده في لندن اليوم

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الله يحفظه يارب ويديم عليه الصحة والعافية #فنان_العرب #abdu pic.twitter.com/F4dEnOc6R8 — مجموعة انسان 🎶🇸🇦 (@saad_abdu1) July 6, 2024

فنان العرب محمد عبده في لندن ❤️ pic.twitter.com/Z9oVFrLifQ — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 7, 2024

محمد عبده بأحدث ظهور في لندن 😍❤️ pic.twitter.com/jMrDBxQQYR — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 7, 2024

المصدر: RT