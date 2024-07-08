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    الثقافة والفن
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 06:23 GMT

    معجبون يتجمهرون حول محمد عبده في أحدث ظهور له من أوروبا (فيديو)

    تداول نشطاء مقطع فيديو للفنان محمد عبده خلال زيارته مدينة بورنموث البريطانية، في أحدث ظهور له بعد تعرض لوعكة صحية، حيث كشف مؤخرا عن إصابته بمرض السرطان وخضوعه للعلاج.

    معجبون يتجمهرون حول محمد عبده في أحدث ظهور له من أوروبا (فيديو)

    وأظهر الفيديو فنان العرب وهو يجلس على مقعد وسط شارع عام، فيما تجمهر أمامه عدد من المعجبين لالتقاط الصور التذكارية. 

    وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، حيث عبر العديد عن اشتياقهم للفنان السعودي متمنين له الصحة والعافية، فيما انتقد البعض تجمهر الناس حوله، مشيرين لضرورة تركه يستريح ويستمتع بعطلته. 

    وفي وقت سابق، أعلن محمد عبده إصابته بسرطان البروستاتا، مشيرا إلى أنه يتلقى العلاج الكيميائي في العاصمة الفرنسية باريس.

    وكانت شركة "روتانا" أصدرت بيانا رسميا في أبريل الماضي، أعلنت خلاله عن تأجيل كافة أعمال "فنان العرب" حتى إشعار آخر

    المصدر: RT

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