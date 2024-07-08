معجبون يتجمهرون حول محمد عبده في أحدث ظهور له من أوروبا (فيديو)
تداول نشطاء مقطع فيديو للفنان محمد عبده خلال زيارته مدينة بورنموث البريطانية، في أحدث ظهور له بعد تعرض لوعكة صحية، حيث كشف مؤخرا عن إصابته بمرض السرطان وخضوعه للعلاج.
وأظهر الفيديو فنان العرب وهو يجلس على مقعد وسط شارع عام، فيما تجمهر أمامه عدد من المعجبين لالتقاط الصور التذكارية.
الفنان محمد عبده يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، حيث عبر العديد عن اشتياقهم للفنان السعودي متمنين له الصحة والعافية، فيما انتقد البعض تجمهر الناس حوله، مشيرين لضرورة تركه يستريح ويستمتع بعطلته.
وفي وقت سابق، أعلن محمد عبده إصابته بسرطان البروستاتا، مشيرا إلى أنه يتلقى العلاج الكيميائي في العاصمة الفرنسية باريس.
وكانت شركة "روتانا" أصدرت بيانا رسميا في أبريل الماضي، أعلنت خلاله عن تأجيل كافة أعمال "فنان العرب" حتى إشعار آخر
احدث ظهور لفنان العرب #محمد_عبده في لندن اليوم— مجموعة انسان 🎶🇸🇦 (@saad_abdu1) July 6, 2024
♥️🌹
الله يحفظه يارب ويديم عليه الصحة والعافية #فنان_العرب #abdu pic.twitter.com/F4dEnOc6R8
فنان العرب محمد عبده في لندن ❤️ pic.twitter.com/Z9oVFrLifQ— Gorgeous (@gorgeous4ew) July 7, 2024
محمد عبده بأحدث ظهور في لندن 😍❤️ pic.twitter.com/jMrDBxQQYR— Gorgeous (@gorgeous4ew) July 7, 2024
المصدر: RT
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