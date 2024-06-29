"تتجوزني يا كاظم".. ضجة في مواقع التواصل على جواب كاظم الساهر

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بالحديث عن حفل الفنان العراقي كاظم الساهر الذي أقيم أمس الجمعة في مشروع "كريد لاند" بالقاهرة الجديدة في مصر، بعد غياب دام عامين.

وشهد الحفل مجموعة من اللقطات والمشاهد البارزة التي جمعت النجم العراقي مع جمهوره الذي احتشد من أجل الاستماع لأحدث أعماله الغنائية وكذلك مجموعة من الأغاني المحببة، والتي باتت حاضرة في كل حفلاته.

وفي إحدى المواقف البارزة خلال الحفل صرخت إحدى الحاضرات بصوت عال: "تتجوزني يا كاظم" ليقف الفنان العراقي مصدوما وقائلا: "هتجوزك".

ثم تابع غناء "أنا وليلى" وتحديدا مقطع "أضعت في عرض الصحراء قافلتي" ثم صمت مجيبا المعجبة: "أكيد ليا الشرف ولكن خلاص القلب ارتاح في مكان معين ومقدرش".

وتدوال نشطاء مواقع التواصل بشكل كبير مقاطع من حفل الفنان العراقي الذي أصبح تريند أمس على السوشيال ميديا، وركز عدد من المعلقين على فيديو المعجبة التي عرضت الزواج على الساهر.

تتجوزني يا كاظم" معجبة تطلب الزواج من #كاظم_الساهر خلال حفله في القاهرة وهكذا جاء رده.. @KadimAlSahirORGpic.twitter.com/bzTZ0soSrv — Bila Rakaba (@BilaRakaba) June 29, 2024

وعلقت ناشطة قائلة: "كظومتي جاته لحظة إدراك إنه بيرجع البيت بعد ما قالها اتجوزك.. قام وقف الأغنيه وضبط الدنيا".

كظومتي جاته لحظة إدراك إنه بيرجع البيت بعد ما قالها اتجوزك🫢🙆🏻‍♂️ قام وقف الأغنيه وضبط الدنيا😂#كاظم_الساهر#كاظم_الساهر_في_مصرpic.twitter.com/se1XVAIV4z — Maha (@ALSAHIRMAHA) June 29, 2024

وقال حساب: "كاظم الساهر شكد عنده اتكيت بالردود.. اليه الشرف لكن القلب انأخذ راح".

كاظم الساهر شگد عنده اتكيت بالردود ياربي..

اليه الشرف لكن القلب انأخذ راح 😄 pic.twitter.com/iXSHK0pEfq — تبــارک 🇮🇶‏ (@Tabarak9_8) June 29, 2024

وقالت ناشطة: "في حفل قرطاج المقبل بإذن الله وبما أنه لم يعد يملك قلبه سأطلب منه أن يسمح لنا على الأقل باستنساخ، أضنه الحل الأمثل.. ‏ربي يهنيه ويسعد قلبه بمن اختار، حبيبنا الغالي".

في حفل قرطاج المقبل بإذن الله، وبما أنه لم يعد يملك قلبه، سأطلب منه أن يسمح لنا على الأقل باستنساخه، أضنه الحل الأمثل..😁

ربي يهنيه ويسعد قلبه بمن اختار، حبيبنا الغالي.. 🙏🏼❤ — Faten Messabeb (@FatenMessabeb) June 29, 2024

وافتتح الساهر الحفل بأغنية "عيد العشاق"، تلتها أغنية "ها حبيبي"، قبل المتابعة بأغاني ألبومه الأخير "مع الحب" الذي طرحه أخيرا.

وقدم الفنان العراقي أيضا مجموعة من أغانيه القديمة.

وفاجأ كاظم جمهوره خلال الحفل بصعود سهيلة بهجت نجمة برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس كيدز" إلى المسرح ومشاركته الغناء إذ قال: "رحبوا معي بنجمة ذا فويس كيدز، ولكن بقت أطول مني" كما شاركته الغناء وسط تفاعل عدد كبير من الجمهور.

وكان قد توافد عدد كبير من الجمهور على حفل الىساهر الذي أحياه في القاهرة الجديدة بعد عامين من آخر حفلاته في مصر بدار الأوبرا المصرية، رغم ارتفاع سعر التذاكر، والتي وصلت إلى 32 ألف جنيه مصري (تقريبا نحو 700 دولار).

المصدر: "RT"