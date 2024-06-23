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الفنانة كندة علوش تكشف عن مبادرة إنسانية من النجم محمد صلاح بعد علمه بإصابتها بالسرطان (فيديو)

الثقافة والفن

الفنانة كندة علوش تكشف عن مبادرة إنسانية من النجم محمد صلاح بعد علمه بإصابتها بالسرطان (فيديو)
Globallookpress
النجم المصري اللاعب الدولي محمد صلاح
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كشفت الفنانة السورية كندة علوش عن مبادرة إنسانية من النجم المصري اللاعب محمد صلاح بعد أن علم بإصابتها بمرض السرطان، وعرض على زوجها مرافقتها إلى لندن لإجراء فحوصات طبية.

وقالت الفنانة علوش في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلي، إن صلاح اتصل بشكل غير متوقع بزوجها الفنان عمرو يوسف للاطمئنان على صحتها وعرض عليه استضافتهم في لندن، والتكفل بعلاجها والمساعدة بكافة السبل الممكنة.

وأضافت: "صلاح كلمني مرتين، وقال لي إن لديك عائلة ثانية في مصر، إن شاء الله الأيام في القادمة ستتحسن حالتك الصحية".

وكشفت علوش في المقابلة أن "المختبر أخبرني بوجود أكثر من ورم خبيث، لكني تمالكت نفسي ولم أنهَر، وعمرو كان خائفا أكتر مني وقلق، وظهر عندي كتلة متشعبة من السرطان"، لافتة إلى أن جدها وخالها توفيا بأمراض خبيثة.

المصدر: RT

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