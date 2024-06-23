الفنانة كندة علوش تكشف عن مبادرة إنسانية من النجم محمد صلاح بعد علمه بإصابتها بالسرطان (فيديو)

كشفت الفنانة السورية كندة علوش عن مبادرة إنسانية من النجم المصري اللاعب محمد صلاح بعد أن علم بإصابتها بمرض السرطان، وعرض على زوجها مرافقتها إلى لندن لإجراء فحوصات طبية.

وقالت الفنانة علوش في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلي، إن صلاح اتصل بشكل غير متوقع بزوجها الفنان عمرو يوسف للاطمئنان على صحتها وعرض عليه استضافتهم في لندن، والتكفل بعلاجها والمساعدة بكافة السبل الممكنة.

#محمد_صلاح_فخر_العرب

مو صلاح الإنسان......أميرالقلوب ❤️

إتصال هاتفي اللاعب العالمي #محمد_صلاح

ب #كندة_علوش بعد معرفته بإصابتها

بالسرطان ! شفاها الله وعافاها 🤲🏻 pic.twitter.com/6E6hCcauT2 — روضة محمد 🇪🇬 (@RodaaMohamed1) June 23, 2024

وأضافت: "صلاح كلمني مرتين، وقال لي إن لديك عائلة ثانية في مصر، إن شاء الله الأيام في القادمة ستتحسن حالتك الصحية".

وكشفت علوش في المقابلة أن "المختبر أخبرني بوجود أكثر من ورم خبيث، لكني تمالكت نفسي ولم أنهَر، وعمرو كان خائفا أكتر مني وقلق، وظهر عندي كتلة متشعبة من السرطان"، لافتة إلى أن جدها وخالها توفيا بأمراض خبيثة.

المصدر: RT