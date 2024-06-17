فيلم روسي يشارك في مهرجان "مومباي" الدولي للأفلام الوثائقية

يشارك الفيلم الروسي "نوبة أخيرة" في المهرجان السينمائي الدولي الذي انطلق في "مومباي" الهندية.

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وقُدم الفيلم من إخراج الروسي أسكر أوناييف في قسم المسابقة الدولية بفئة "أفضل فيلم روائي قصير". ويحكي عن النوبة الأخيرة لاثنين من سعاة البريد اللذين يعملان في منطقة نائية بين القرى المفقودة في الجبال. وفي طريقهما، يلتقيان بسكان نادرين في هذه الأراضي الوعرة ويقولان وداعا إلى الأبد لعالم يتلاشى في التاريخ.

في المجمل سيعرض مهرجان "مومباي" السينمائي 314 فيلما من 59 دولة بـ61 لغة، مع 8 عروض سينمائية أولى عالميا، و5 عروض أولى دوليا، و18 عرضا أوليا آسيويا، و21 عرضا أوليا في الهند. في عام 2024، ينظم المهرجان لأول مرة Doc Film Bazaar، بصفته منصة متخصصة لصانعي الأفلام المستقلين حيث يمكنهم إيجاد المشترين والرعاة لمشاريعهم.

يذكر أن مهرجان "مومباي" السينمائي الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة والرسوم المتحركة يعد أقدم وأكبر مهرجان سينمائي غير روائي في جنوب آسيا. وأقيم لأول مرة عام 1990. ويقام العام الجاري للمرة الثامنة عشرة.

المصدر: تاس