 
مباشر

تضم ثلة من المشاهير.. محكمة كويتية تبت في قرار منع مسرحية أثارت جدلا

الثقافة والفن

تضم ثلة من المشاهير.. محكمة كويتية تبت في قرار منع مسرحية أثارت جدلا
المحكمة الإدارية في الكويت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xq58

ألغت المحكمة الإدارية في الكويت قرار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمنع عرض مسرحية أثارت جدلا بعد اتهام المشاركين فيها بـ"الإساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع".

إقرأ المزيد
الكويتية توقف عرض مسلسل
الكويتية توقف عرض مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" وتتخذ إجراءات "قاسية" بحق صناعه والممثلين فيه

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن مسرحية "في زين الزمان" تمت إجازتها من قبل اللجنة المختصة، التي أبدت عدم ممانعتها لذلك العرض.

وقضت بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، موضحة أن القول إن ذلك العرض تضمن الإساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع الكويتي، "ينطوي على اتهام واسع وفضفاض لا دليل عليه".

ولفت قرار المحكمة إلى أن عرض تلك المسرحية لا يندرج "تحت أي من الأفعال المؤثمة في التشريعات النافذة ذات الصلة في البلاد، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه مشوبا بعيب السبب".

ومسرحية "في زين الزمان" من بطولة هدي حسين وليلى عبدالله، والفنانة البحرينية، حلا الترك، وتدور أحداثها في إطار استعراضي غنائي.

تضم ثلة من المشاهير.. محكمة كويتية تبت في قرار منع مسرحية أثارت جدلافي زين الزمان
تضم ثلة من المشاهير.. محكمة كويتية تبت في قرار منع مسرحية أثارت جدلافي زين الزمان

المصدر: "القبس" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا