تضم ثلة من المشاهير.. محكمة كويتية تبت في قرار منع مسرحية أثارت جدلا

ألغت المحكمة الإدارية في الكويت قرار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمنع عرض مسرحية أثارت جدلا بعد اتهام المشاركين فيها بـ"الإساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع".

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وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن مسرحية "في زين الزمان" تمت إجازتها من قبل اللجنة المختصة، التي أبدت عدم ممانعتها لذلك العرض.

وقضت بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، موضحة أن القول إن ذلك العرض تضمن الإساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع الكويتي، "ينطوي على اتهام واسع وفضفاض لا دليل عليه".

ولفت قرار المحكمة إلى أن عرض تلك المسرحية لا يندرج "تحت أي من الأفعال المؤثمة في التشريعات النافذة ذات الصلة في البلاد، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه مشوبا بعيب السبب".

ومسرحية "في زين الزمان" من بطولة هدي حسين وليلى عبدالله، والفنانة البحرينية، حلا الترك، وتدور أحداثها في إطار استعراضي غنائي.

المصدر: "القبس"