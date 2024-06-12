فاروق صبري.. من هو كاتب أفلام المشاهير الراحل؟

توفي الكاتب والمنتج السينمائي المصري الشهير فاروق صبري، مساء الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاما، بعد صراع مع المرض.

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عمل صبري مع نخبة من أبرز نجوم مصر، مثل عادل إمام وسمير غانم ونور الشريف وسمير صبري وإلهام شاهين ولبلبة وغيرهم. وهو من أبرز كتاب ومنتجي حقبة الستينيات في القرن الماضي.

ويعتبر الراحل أحد مؤسسي شركة "الإخوة المتحدون" للإنتاج الشهيرة، التي قدمت مئات الأعمال الفنية التي أصبحت من كلاسيكيات الفن المصري، ورئيس مجلس إدارة "غرفة صناعة السينما"، وعضو مجلس إدارة "اتحاد الصناعات المصرية".

ومن أبرز أعماله: "البعض يذهب للمأذون مرتين"، و"خلي بالك من جيرانك"، و"إحنا بتوع الأوتوبيس"، و"اقتل مراتي ولك تحياتي". كما قدم أعمالا مسرحية مثل "الزعيم" و"كعب عالي".

وكان آخر أعمال فاروق صبري السينمائية فيلم "الظالم والمظلوم"، الذي طرح في السينما عام 1999، من بطولة الفنان الراحل نور الشريف.

المصدر: RT