مصر.. قرار من جهات التحقيق بخصوص صاحب واقعة الصفع من عمرو دياب

قررت جهات التحقيق في مصر إخلاء سبيل الشاب سعد أسامة، صاحب واقعة الصفع على يد المطرب عمرو دياب، أثناء محاولته التقاط صورة معه في حفل زفاف خاص.

وأمرت جهات التحقيق بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وصولًا إلى حقيقتها.

وكان الفنان عمرو دياب قد حرر محضرا ضد الشاب الذي حاول التقاط صورة "سلفي" معه، حيث أكد محامي "الهضبة" أن الشاب أمسك بموكله من الظهر ووضع الهاتف في وجهه عنوة.

وأكد دفاع "دياب" أن الفنان يرحب بأي معجب ولا يصد أي أحد يريد التقاط صور معه.

وفي تصريح لشبكة "مصراوي"، أشار المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية ورئيس لجنة التحقيقات محمد عبد الله أن كل ما يتردد بشأن وجود شكوى ضد النجم عمرو دياب، غير صحيح، وأنه لم يصل النقابة إطلاقا، أي إخطار يخص الواقعة.

وأردف: "ما يثار غير صحيح، بالضبط مثل ما تردد عن إقامة اجتماع طارئ لمجلس إدارة النقابة، بشأن الواقعة نفسها، وهو غير صحيح".

وكان عمرو دياب قد أثار جدلا كبيرا عقب ظهوره في مقاطع فيديو أبانته وهو يصفع معجبا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه بإلحاح، حيث اعتبر الكثيرون أن ما قام به "الهضبة" خاطئ وغير لائق، فيما رأى البعض أن المعجب هو من تطفل على الفنان.

المصدر: "مصراوي"