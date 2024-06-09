إلغاء حبس غادة والي وتأييد الغرامة في سرقة رسومات فنان روسي

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية إلغاء حبس مصممة الغرافيك غادة والي 6 أشهر، وتأييد تغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف.

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وبدأت المحكمة اليوم الأحد، جلسة الحكم في الاستئناف المقدم من والي، لاتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي واستخدامها دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي.

وفي وقت سابق، قال المحامي المصري أحمد حسن العطار، إنه تقدم بطلب لتعويض موكله لفنان الروسي كوراسوف ضد شركة "بيبسي"، لاتهامها باستخدام إعلاناته دون استئذانه أو علمه.

وأكد العطار أن "الفنان الروسي اكتشف أن إحدى لوحاته ورسوماته الفنية تم استخدامها في إعلان على جميع وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية الخاصة بشركة بيبسي وتم مقاضاة الشركة في مصر بعد مقاضاتها في أمريكا".

وأضاف أنه تم "اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بيبسي والمصممة غادة والي، وطالب بتعويض مادي 200 مليون جنيه واعتذار رسمي من الشركة عن تلك الأفعال غير المبررة لسرقة مجهود وأعمال شخص ونسبها إليهم".

المصدر: القاهرة 24