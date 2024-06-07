شريهان تحتفل بزفاف نجمة شهيرة: ابنة قلبي.. ولدت في أجمل أيام عمري (صور+ فيديو)

تزوجت الفنانة المصرية الشابة جميلة عوض، أمس الخميس، من المونتير أحمد حافظ، في حفل كبير شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن والغناء.

وأعربت النجمة القديرة شريهان عن سعادتها الكبيرة بزفاف جميلة، حيث نشرت صورة لهما عبر حسابها على منصة "إكس" معلقتا: "في قلبي أنتي يا جميلة أكثر من كونك جميلة".

في قلبي "أنتي" يا چميلة أكثر من كونك چميلة… 💌…



و كيف أعبر عن فرحتي في ليلة زفاف جميلة عادل محمد عوض، حَبيبَتي والتي ولدت في أجمل أيام عمري وأصبحت أجمل عروس #چميلة_عوض



واليوم ستتزوج إبنة قلبي "چميلة" مِن مَن أحب وأختار و إطمئن له قلبها المحترم الجميل #أحمد_حافظ .. 💌💌💌 pic.twitter.com/AVYItEm9YB — Sherihan (@Sherihan) June 6, 2024

وأضافت: "وكيف أعبر عن فرحتي في ليلة زفاف جميلة عادل محمد عوض، حبيبتي والتي ولدت في أجمل أيام عمري وأصبحت أجمل عروس جميلة عوض واليوم ستتزوج ابنة قلبي جميلة من من أحب واختار و اطمئن له قلبها المحترم الجميل أحمد حافظ".

وتواجد في الحفل المقام بالقلعة، عمرو دياب ومصطفى قمر، اللذان أحيا حفل الزفاف بتقديم بعض أغنياتهما.

كما حضرت يسرا ونجلاء بدر ودرة وخالد الصاوي وأحمد حلمي ومنى زكي، وحسن الرداد وإيمي سمير غانم، وعمرو يوسف وكندة علوش، والمنتج أحمد السبكي وزوجته وابنه المخرج كريم السبكي، وعدد كبير من الوجوه المعروفة.

وجميلة عوض من عائلة فنية كبيرة، فوالدها هو المخرج السينمائي عادل عوض ووالدتها هي الفنانة راندا وجدها الفنان محمد عوض، ولفتت الأنظار إليها بقوة بعد عرض المسلسل التلفزيوني "تحت السيطرة" في عام 2015، مقدمة من خلاله شخصية هانيا الذي يعد أول دور لها في مشوارها الفني.

وحققت جميلة عوض نجاحات كثيرة في السينما والدراما بالكثير من الأعمال، ومن أبرز هذه الأعمال، مسلسل تحت السيطرة، فيلم هيبتا، فيلم من 30 سنة، فيلم لف ودوران، مسلسل جريمة شغف، مسلسل لا تطفئ الشمس، فيلم سبع البرمبة، فيلم الضيف، فيلم بنات ثانوي، مسلسل إلا أنا، فيلم عروستي، مسلسل حرب أهلية، فيلم المحكمة.

الهضبة واحمد عز واحمد حلمي.. نجوم الفن فى حفل زفاف جميلة عوض#صدي_البلد#البلدpic.twitter.com/c01a0dcdce — صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) June 7, 2024

أما العريس فهو أشهر مونتير بالوسط الفني المصري، حيث قام بعمل المونتاج للعديد من الأعمال السينمائية والدرامية الشهيرة من بينها مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" بطولة آسر ياسين ومنة شلبي، ومسلسل "السيدة الأولى" لغادة عبد الرازق ، ومسلسل "طريقي" لشيرين عبد الوهاب.

ومن أشهر أفلامه فيلم "العارف" لأحمد عز، و"كيرة والجن"، و"الفيل الأزرق"، و"تراب الماس"، "هيبتا"، و"الأصليين"، و"على جثتي"، و"الشبح"، و"المصلحة".

المصدر: RT