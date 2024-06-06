عازف بيانو فرنسي مندهش من" تديّن" الشعب الروسي (فيديو)

أعرب عازف البيانو الفرنسي نيكولا شيلورو عن دهشته من مدى ارتباط الشعب الروسي بقيم التدين.

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جاء ذلك ضمن تصريحات شيلورو في إطار جلسة من جلسات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث قال إن الوازع الديني المسيحي هو جانب مهم جدا لدى الشعب الروسي، وتابع: "إنه هام وواضح للعيان. تذهب لتغيير العملة، ويبدو المقام غير مناسب لأي رمز ديني، إلا أنك تجد هذا في روسيا. في سيارة أجرة، في مستشفى، تجد هذه الرموز الدينية في كل مكان".

وأشار شيلورو إلى أن هذا "لا يحدث في بلدان أخرى"، وقال إنه أثناء الوباء عاش في منطقة فلاديمير، وكان لدى المحافظ هناك الفكرة التالية: التحليق فوق المنطقة بمروحية مع ممثلي الكنيسة لمباركة إحدى الساحات بأيقونة السيدة العذراء مريم.. وتساءل عازف البيانو: "هل يمكن أن تنشأ وتطبق مثل هذه الفكرة في دولة أخرى غير روسيا".

المصدر: RT