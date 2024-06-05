تطوع الناشط الوطني أوليغ ميرونوف الذي أدين عام 2015 بتهمة إحباط حفل الفنان أندريه ماكاريفيتش في موسكو، للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة وحصل على لقب "ماكاريفيتش".

جاء في تصريح لمحامي أوليغ ميرونوف، ديمتري أغرانوفسكي: "تطوع أوليغ ميرونوف للخدمة في الجيش الروسي منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تقريبا، ويناديه رفاق السلاح هناك بلقب "ماكاريفيتش".

وأضاف أيضا أن ميرونوف أصيب خلال خدمته في الجيش الروسي 3 مرات ومنح وسام "من أجل تحرير ماريوبول" عن الشجاعة التي أبداها في أثناء تحرير تلك المدينة من جيش نظام كييف.

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في خريف عام 2014 رش ميرونوف اسطوانة غاز في حفل أندريه ماكاريفيتش، وحكم عليه بالسجن 3 أعوام بتهمة الشغب، ثم خفف الحكم إلى 2.5 سنة.

يشار إلى أن الفنان أندريه ماكاريفيتش، مؤسس وقائد الفرقة الشهيرة "آلة الزمن"، مصنف "عميلا أجنبيا" وفق القانون الروسي وقد يجد نفسه قريبا في قفص الاتهام، إذ بدأت السلطات الروسية تحقيقات في مكالمة هاتفية أجراها ماكاريفيتش مع أحد المشتبه بهم.

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وأشار المحققون إلى أن الموسيقي الذي فر إلى إسرائيل أدلى بتصريحات حول أوكرانيا وموقفه من العملية العسكرية الخاصة وروسيا بشكل عام يمكن وصفها بموجب المادة الـ 280 من القانون الجنائي الروسي بأنها دعوات إلى ممارسة العمل المتطرف.

وبعد اندلاع النزاع المسلح في غزة تساءل متابعو أندريه ماكاريفيتش على شبكات التواصل الاجتماعي عن سبب عدم ذهابه للقتال من أجل وطنه الجديد إسرائيل، فاعترف الفنان بصراحة أنه لا فائدة منه في الجبهة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا