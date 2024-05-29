"ذكاء اصطناعي أم شبيه من الـ40؟" - فيديو لخليجي يثير تفاعلا إثر شبه بالفنان المصري سيد زيان-فيديو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله رجل يتحدث اللهجة الكويتية ويشبه كثيرا الفنان المصري الراحل سيد زيان، ما أثار تفاعلا عارما.

وأبان الفيديو الرجل وهو يجلس داخل سيارة ومتجها نحو كاميرا هاتفه بالقول: "يصبحكم الله بالخير، مبروك النجاح للطلاب، طلعت النتائج والحمد لله والمنة بتفوق في جميع المواد، وهذا يدل على تربية أهاليهم لهم ، وربي يحفظهم ويحفظ الديرة اللي إحنا فيها".

وعند التدقيق في الفيديو، يمكن الملاحظة بأنه على الأغلب مصمم عبر الذكاء الاصطناعي أو "فلتر" في أحد تطبيقات مواقع التواصل، حيث أن جودته رديئة، كما أنه إلى جانب أذن الرجل، هناك شفافية، ولكنه أثار الحيرة لدى النشطاء.

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا بسبب الشبه الشديد بين الرجل والفنان المصري الراحل، حيث علق أحدهم قائلا: "زوجته كويتية الله يرحمه يمكن ولده"، فيما أضاف آخر: "يمكن ذكاء اصطناعي قمنا ما نعرف الصج من الغلط"، وقال آخر: "يخلق من الشبه أربعين".

يذكر أن الفنان سيد زيان كان متزوجا من مواطنة كويتية تُدعى وسيمة.

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يشبه سيد زيان الله يرحمه ..

سبحان الله يخلق من الشبه أربعين .

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا . pic.twitter.com/r4z4MElzQI — abu meshal💛 💙 عالمي والنصر بقلبي 💛💙 (@abumeshal3575) May 29, 2024

المصدر: RT