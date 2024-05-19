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فنانة سورية شهيرة ترد على فيديو "خادش" منسوب لها وتتوعد بملاحقة ناشريه

الثقافة والفن

فنانة سورية شهيرة ترد على فيديو
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نفت الفنانة السورية هبة نور علاقتها بالفيديو الـ "خادش" المنسوب لها، موضحة أنه مفبرك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما توعدت بملاحقة كل من له يد بذلك.

وردت الفنانة هبة نور على فيديو منسوب لها برفقة شاب داخل سيارة بوضعيات مخلة، انتشر خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشر وكيلها القانوني بيان جاء فيه: "بصفتنا وكلاء الممثلة هبة نور في بيروت، نستهجن الحملة التي يشنها البعض ضد موكلتنا بنشر فيديو مصطنع بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف النيل من سمعتها".

وأضاف: "نشير أننا بصدد التقدم بشكوى ضد الجناة أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في بيروت لملاحقة صناع هذا الفيديو بجرائم القدح والذم والتشهير واختلاق الجرائم، كما ونؤكد أننا لن نتوانى في ملاحقة كل من ينشره بأية وسيلة من وسائل النشر لتصل العقوبات للملاحقين إلى حد ثلاث سنوات".

المصدر: RT

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