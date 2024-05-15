 
مباشر

استغرق رسمها 3 سنوات.. الكشف عن أول لوحة للملك تشارلز

الثقافة والفن

استغرق رسمها 3 سنوات.. الكشف عن أول لوحة للملك تشارلز
AP
الملك تشارلز خلال الكشف عن اللوحة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xjg4

كشف الملك تشارلز الثالث عن أول لوحة له منذ توليه العرش، تصوّره بالزي الأحمر الزاهي للحرس الويلزي على خلفية ذات ألوان مماثلة.

إقرأ المزيد
دون بيان رسمي من قصره.. ملك بريطانيا يكشف سرا عن حالته الصحية
دون بيان رسمي من قصره.. ملك بريطانيا يكشف سرا عن حالته الصحية

وتظهر اللوحة التي رسمها الفنان جوناثان يو، الملك ويداه متشابكتان فوق مقبض سيفه وفراشة ترفرف فوق كتفه الأيمن. وألقى تشارلز أول نظرة له على اللوحة أمس الثلاثاء في قصر باكنغهام.

وبدأ يو في رسم الصورة قبل أكثر من عام، قبل أن يصبح تشارلز ملكا، خلال جلسة في منزل أمير ويلز آنذاك "هايغروف" في يونيو 2021. وعقدت الجلسة الأخيرة في نوفمبر 2023 في كلارنس هاوس، أحد مقرات إقامة الملك في لندن.

وقال يو: "عندما بدأت هذا المشروع، كان جلالة الملك مازال صاحب السمو الملكي أمير ويلز، ومثل الفراشة التي رسمتها وهي تحوم فوق كتفه، تطورت هذه الصورة مثل تغير دور الشخصية في حياتنا العامة".

ومن المقرر أن تعرض هذه الصورة في معرض فيليب مولد بلندن، بداية من 16 مايو حتى 14 يونيو. وبداية من نهاية أغسطس، ستعرض في قاعة درابرز، بأنحاء البلدة.
ورسمت الصورة للاحتفال بمرور 50 عاما على عضوية تشارلز في شركة درابرز، التي تأسست منذ أكثر من 600 عام باعتبارها جمعية تجارية لتجار الصوف.

استغرق رسمها 3 سنوات.. الكشف عن أول لوحة للملك تشارلز
AP
استغرق رسمها 3 سنوات.. الكشف عن أول لوحة للملك تشارلز
AP
استغرق رسمها 3 سنوات.. الكشف عن أول لوحة للملك تشارلز
AP

المصدر: أ ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا