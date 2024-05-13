حتى المشاهير لم يسلموا من الهجمات العشوائية.. الاعتداء على نجم أمريكي في شوارع نيويورك (صور)

تعرض النجم الأمريكي ستيف بوسيمي للضرب من قبل شخص مجهول في وضح النهار، خلال تواجده في أحد شوارع نيويورك، في أحدث هجوم عشوائي تشهده المدينة الأمريكية.

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وقال وكيل أعمال الممثل في بيان: "تعرض ستيف بوسيمي للاعتداء في وسط مدينة مانهاتن، وهو ضحية أخرى لعمل عنف عشوائي في المدينة. إنه بخير ويقدر تمنيات الجميع الطيبة".

وتعرض النجم البالغ من العمر 66 عاما، نجم فيلمي "Fargo" و"Boardwalk Empire"، للاعتداء قبيل ظهر يوم الأربعاء الماضي في وسط مانهاتن، وتم نقله إلى مستشفى قريب مصابا بكدمات وتورم ونزيف في عينه اليسرى.

وبحسب ما ورد، هرب مهاجمه ولم يتم القبض عليه بعد، وأصدرت إدارة شرطة نيويورك بيانا بشأن الاعتداء، لكنها لم تذكر اسم بوسيمي باعتباره الضحية.

ونشرت شرطة نيويورك صور المراقبة للمهاجم المزعوم، الذي شوهد لآخر مرة وهو يرتدي قبعة بيسبول وقميصا أزرق وسروالا رياضيا أسود وأحذية رياضية بيضاء. كما أظهرت الصور الرجل الملتحي وهو يحمل حقيبة ظهر.

وقال عامل في المنطقة شهد جزءا من الاعتداء لصحيفة "نيويورك بوست": "رأيت أنه كان مع امرأة، ثم رأيته من خلال زاوية النافذة يتعثر ويسقط إلى الخلف. لقد نهض على الفور وركض في الاتجاه المعاكس. ولم أر من ضربه".

وتشهد مدينة نيويوك عددا هائلا من الاعتداءات العشوائية على الأشخاص في الشوارع بدون سبب واضح.

وخلال الآونة الأخيرة، شاركت بعض النساء قصصا مثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، حول تعرضهن للضرب والصفع على الوجه والرأس من حيث لا يدرين، من رجل مجهول الهوية، مما دفع سلطات المدينة للاستنفار بحثا عن المعتدي.

المصدر: نيويورك بوست