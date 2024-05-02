رحيل "الترجمان الثقافي".. أبرز إصدارات الناشر السعودي يوسف الصمعان

خسر العالم العربي المترجم والناشر السعودي يوسف الصمعان، يوم 1 مايو عن عمر يناهز 54 عاما، بعد معاناة مع المرض في الفترة الأخيرة من حياته.

وعلى حسابها في موقع X، كتبت دار "جداول" للنشر (مقرها العاصمة اللبنانية بيروت)، التي حققت انتشارا واسع النطاق في سوق النشر العربية: "بمزيد من الأسى ننعى إلى الثقافة العربية وناشريها، الرئيس المشارك لدار جداول، الناشر المترجم الدكتور يوسف الصمعان. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه الجزاء الأوفى على ما قدم للثقافة العربية".

بمزيد من الأسى ننعى إلى الثقافة العربية وناشريها، الرئيس المشارك لدار جداول، الناشر المترجم الدكتور يوسف الصمعان، الذي انتقل إلى رحمة الله بعد معاناة طويلة مع المرض.

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه الجزاء الأوفى على ما قدم للثقافة العربية. إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/0JUtloMmE0 — جداول للنشر والترجمة (@jadawel1) May 1, 2024

وشكّلت وفاة الصمعان، المتخصص في علم النفس، صدمة كبيرة بالنسبة للعديد من الكتّاب والمثقفين العرب البارزين، الذين أشادوا بدوره في إثراء الساحة الثقافية بجهوده وإيمانه العميق بالثقافة والمعرفة، بالإضافة إلى سعيه في نشر نظريات علم النفس وإبراز دورها في المجتمع الثقافي والاجتماعي.

فقدنا يوم امس الصديق العزيز د. يوسف الصمعان. كان يوسف مترجما دقيق الاختيار وكان عالما محققا ومحبا للعلم واهله. وقد ترك ثروة من الاعمال العلمية ، ابرزها - اضافة الى كتاباته الخاصة - مجلة "حكمة" @HekmahOrg. جعل الله اعماله الطيبة صدقة جارية له الى يوم الدين. والعزاء لعائلته الكريمة… pic.twitter.com/KBIZuK7GI7 — توفيق السيف (@t_saif) May 2, 2024

وعمل الصمعان كاستشاري في الطب النفسي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، كما ترأس تحرير مجلة "حكمة" الإلكترونية، المختصة بترجمة المقالات الثقافية والفلسفية.

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وحصل على جائزة العلماء الشباب من الكونغرس العالمي والكونغرس الأوروبي للفصام. وكذلك جائزة العلماء الشباب من جمعية الطب النفسي الكندية والجمعية الأميركية للطب النفسي البيولوجي.

واشتُهر الصمعان بترجمة عدة مؤلفات ومقالات متعلقة بعلم النفس، من أبرزها: "جنون من الطراز الرفيع: الكشف عن الترابط بين الزعامة والأمراض العقلية"، و"الأسس الثقافية للتحليل النفسي السياسي"، و"فرويد وأتباعه". بالإضافة إلى "عن متلازمة الغطرسة وأمراض زعماء الدول خلال السنوات الـ100 الأخيرة".

يذكر أن الصمعان نشأ وترعرع في السعودية، وأنهى جميع المراحل التعليمية في المملكة، وعند وصوله للمرحلة الجامعية حصل على الزمالة الكندية في اختصاص الطب النفسي، وكذلك زمالة المعهد الوطني الأمريكي في الاختصاص نفسه.

المصدر: RT