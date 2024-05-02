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رحيل "الترجمان الثقافي".. أبرز إصدارات الناشر السعودي يوسف الصمعان

الثقافة والفن

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يوسف الصمعان
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خسر العالم العربي المترجم والناشر السعودي يوسف الصمعان، يوم 1 مايو عن عمر يناهز 54 عاما، بعد معاناة مع المرض في الفترة الأخيرة من حياته.

وعلى حسابها في موقع X، كتبت دار "جداول" للنشر (مقرها العاصمة اللبنانية بيروت)، التي حققت انتشارا واسع النطاق في سوق النشر العربية: "بمزيد من الأسى ننعى إلى الثقافة العربية وناشريها، الرئيس المشارك لدار جداول، الناشر المترجم الدكتور يوسف الصمعان. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه الجزاء الأوفى على ما قدم للثقافة العربية". 

وشكّلت وفاة الصمعان، المتخصص في علم النفس، صدمة كبيرة بالنسبة للعديد من الكتّاب والمثقفين العرب البارزين، الذين أشادوا بدوره في إثراء الساحة الثقافية بجهوده وإيمانه العميق بالثقافة والمعرفة، بالإضافة إلى سعيه في نشر نظريات علم النفس وإبراز دورها في المجتمع الثقافي والاجتماعي.

وعمل الصمعان كاستشاري في الطب النفسي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، كما ترأس تحرير مجلة "حكمة" الإلكترونية، المختصة بترجمة المقالات الثقافية والفلسفية.

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وحصل على جائزة العلماء الشباب من الكونغرس العالمي والكونغرس الأوروبي للفصام. وكذلك جائزة العلماء الشباب من جمعية الطب النفسي الكندية والجمعية الأميركية للطب النفسي البيولوجي.

واشتُهر الصمعان بترجمة عدة مؤلفات ومقالات متعلقة بعلم النفس، من أبرزها: "جنون من الطراز الرفيع: الكشف عن الترابط بين الزعامة والأمراض العقلية"، و"الأسس الثقافية للتحليل النفسي السياسي"، و"فرويد وأتباعه". بالإضافة إلى "عن متلازمة الغطرسة وأمراض زعماء الدول خلال السنوات الـ100 الأخيرة".

يذكر أن الصمعان نشأ وترعرع في السعودية، وأنهى جميع المراحل التعليمية في المملكة، وعند وصوله للمرحلة الجامعية حصل على الزمالة الكندية في اختصاص الطب النفسي، وكذلك زمالة المعهد الوطني الأمريكي في الاختصاص نفسه.

المصدر: RT

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