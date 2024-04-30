مصر.. الفنانة دينا الشربيني تحسم الجدل حول ارتباطها بالإعلامي الإماراتي أنس بوخش

حسمت الفنانة المصرية الشهيرة دينا الشربيني الجدل حول ارتباطها بالإعلامي الإماراتي أنس بوخش.

وأوضحت دينا الشربيني عبر برنامج "كلمة أخيرة" قائلة: "أنا بالفعل أعيش قصة حب، وهو شخص أحبه جدا وجيد جدا وأحترمه للغاية، وبان معدنه عند وفاة أبي وأمي لأني من حينها أنا لم أستوعب فكرة رحيلهما"..

وعن هوية حبيبها، قالت "الشربيني": "إنه شخص مصري من خارج الوسط وليس صحيحا أنه إعلامي معروف وليس مصري، هذه شائعات وأنا اعتدت ألا أرد عليها لأن الناس ستقول أمور تكتب وأنا لم أقلها وأمور لم أقم بها".

واستطردت الفنانة بطرافة: "أول حرف من اسمه حسين"، متابعة: "وهو يعمل في مجال عمل عائلي وخارج الوسط تماما، وكان بيننا أصدقاء مشتركين وكنا نعرف بعضنا البعض ونتقابل مع أصحابنا في جلسات طبيعية حتى الارتباط".

وأردفت دينا الشربيني: "إنه محترم ويراعي ربنا ومتدين وجيد ولذيذ..يريد أن يقوم بكل ما يريد من أن يعبر عن مشاعره ودعمه دون أن يظهر في الصورة، ودائما ما يراقبني من بعيد"، مكملة: "وهو أبعد ما يكون عن الأضواء، نحن نشبه بعض في أمور كثيرة، ولكنه لا يحب الأضواء، وهذا هو الأمر الوحيد المختلف بيننا، ربما لأنه في البداية كان خائف وغير مدرك ولكن الآن أدرك ذلك".

المصدر: "المصري اليوم"