مصر.. وفاة المخرج والسيناريست القدير عصام الشماع

رحل عن عالمنا ليل يوم الأحد المؤلف المصري الكبير عصام الشماع، عن عمر يناهز 69 عاما، فيما من المقرر تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم الاثنين.

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عصام الشماع:

- ولد في عام 29 سبتمبر 1955.

- درس الطب والجراحة في جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس سنة 1982.

- مخرج وكاتب، وله العديد من اﻷعمال الفنية التي تحمل رؤى جديدة، منها المسلسلات التلفزيونية: "رجل من زمن العولمة"، "نافذة على العالم"، و"قمر 14"، كما كتب السيناريو للعديد من اﻷفلام منها "الجنتل" و"راندفو".

- تضمنت أعمال "الشماع" فيلم "الفاجومي" الذي قام بكتابة السيناريو له وإخراجه، ويحكى قصة حياة الشاعر المصرى أحمد فؤاد نجم.

- في 2011 تم انتخاب "الشماع" نائبا لرئيس مجلس إدارة جمعية الكتاب والنقاد السينمائيين.

- آخر أعماله: سيناريو وحوار فيلم "أخلاق العبيد" بطولة خالد الصاوي ومن إنتاج عام 2017.

ومن أبرز أعمال عصام الشماع، مسلسل "الكبريت الأحمر" بجزئيه الأول والثاني، الذي قام ببطولته الفنان أحمد السعدني، وكل من الفنانة ريهام حجاج، وداليا مصطفى، وهاني عادل، ومصطفى يوسف، وجليلة محمود، ورباب ممتاز، وأشرف زكي، وعبد العزيز مخيون، وغيرهم، والعمل من إخراج سيد يوسف.

المصدر: "القاهرة 24" + "فيتو"