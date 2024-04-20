الفنانة يسرا: فرحانة إني عملت "شقو" ودوري مليان شر (فيديو)

أكدت الفنانة المصرية يسرا أن كل أبطال فيلم "شقو"، يختلفون تماما عن التوقعات، مشيرة إلى أن "الإخراج جيد وموضوع الفيلم رائع والإنتاج كبير جدا".

وأضافت يسرا في لقاء خاص مع برنامج "سبوت لايت"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، قائلة: "أنا فرحانة بيهم فرحة عمري، وأنا كمان فرحانة أكتر، لأني كنت محاطة بحب، وكنت بعمل الشغل بجد من قلبي، مش بكبر الدور أو بصغره".

وأوضحت: "فيلم "شقو" مهم، وجديد عليا، وعلى كل الفنانين اللي اشتغلو فيه، سواء تايسون أو دينا أو أمينة، كلهم هتشوفوهم بشكل مختلف خالص وحلو اوي، وسعيدة جدا بكريم السبكي، حقيقي مخرج حلو أوي".

وكشفت الفنانة المصرية عن تفاصيل دورها في الفيلم قائلة: "دوري الشر بعينه، في شخصية الدكتورة، ومن غير الدكتورة مفيش الشر".

فيلم "شقو" جاء في المركز الأول من بين 4 أفلام مصرية تنافست من حيث الإيرادات في موسم عيد الفطر، وحقق إيرادات بلغت قيمتها 2.373.751 جنيه.

وهو من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ويسرا ودينا الشربيني وعباس أبوالحسن ووليد فواز ومحمد جمعة وتأليف وسام صبري، والفيلم مأخوذ عن عمل أدبي، ومن إخراج كريم السبكي.

المصدر: RT