"نظرة إلى المستقبل".. مشاركة روسية لافتة في مهرجان "بكين" السينمائي الدولي

أعلنت أمس سلطات العاصمة الصينية عن انطلاق الدورة الـ14 لمهرجان "بكين" السينمائي الدولي بمشاركة أفلام من جميع أنحاء العالم، بما فيها روسيا.

وأقيم حفل الافتتاح تقليديا في منطقة هوايرو في شمال بكين.

وستستمر فعاليات المهرجان حتى 26 أبريل الجاري. وتشارك روسيا في برنامج "النظرة إلى المستقبل"، حيث سيعرض للجمهور الفيلم الخيالي "اتصالات" (2023) للمخرج ديمتري مويسيف.

ومن بين الدول التي وجهت إليها دعوة المشاركة البرازيل، وهي ضيف الشرف لهذا العام. وتم ترشيح أكثر من 1500 فيلم سينمائي طويل للمشاركة في المهرجان، حيث تم اختيار 15 فيلما للمشاركة في البرنامج الرئيسي بعنوان "معبد السماء".

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وضمنها أفلام "مهنة جادة" الفرنسي (2023) من إخراج توماس ليلتي، "الحياة كلها" النمساوي الألماني (2023) من إخراج هانز شتاينبيشلر، "في الفجر" الياباني (2024) من إخراج شو مياكي، "العودة إلى الإسكندرية" السويسري المصري (2023) من إخراج تاميرا روجلي، "الموت مشكلة للأحياء" الفنلندي (2023) من إخراج تيمو نيكي، "الذهب أو القرف" الصيني (2024) من إخراج لونغ فاي، "اختطاف" الهندي (2023) من إخراج كارانا تيجبال وغيرها.

وتضم لجنة التحكيم المخرج السينمائي الصربي الشهير أمير كوستوريتسا، مصمم الصوت الأسترالي ديفيد وايت، المغني الأمريكي الصيني كريس فيليبس، كاتبة السيناريو والمخرجة النمساوية جيسيكا هاوزنر، زميلها البرازيلي كارلوس سالدانا، الفنانين الصينيين ما لي وتشو ييلونغ.

يذكر أن مهرجان "بكين" السينمائي الدولي عبارة عن سلسلة من الفعاليات السنوية تقام منذ عام 2011 بمشاركة بلدية بكين ومؤسسة China Film Group Corporation الحكومية، وعدد من المؤسسات الأخرى. وتشارك روسيا باستمرار في المهرجان حيث يزداد حجم الصفقات المبرمة من سنة إلى أخرى. وقد بلغت قيمتها حوالي 5-6 مليار دولار.

المصدر: تاس