فادي جودة شاعر فلسطيني أمريكي يفوز بجائزة جاكسون الشعرية لهذا العام

حصل الشاعر فادي جودة، الفلسطيني ــ الأمريكي على جائزة قدرها 100 ألف دولار من شعراء وكتاب "بويتس آند رايترز".

وجودة هو فائز هذا العام بجائزة شعر جاكسون، التي تمنح لكاتب أمريكي "ذي موهبة استثنائية".

وفاز جودة بناء على قرار لجنة تحكيم مكونة من ثلاثة شعراء هم: ناتالي دياز وغريغوري باردلو وديان سوس.

وأشار إعلان لجنة التحكيم الذي نشر الخميس إلى "أعمال جودة المتطورة التي تتسم بالشجاعة في تناول المسكوت عنه، في قصائد تتميز بالدقة الغنائية والثراء".

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ومن بين الكتب التي صدرت لجودة "الأرض في العلية" و"مربوط بالنجوم"، بالإضافة لترجمات باللغة الإنجليزية للشاعر الفلسطيني محمود درويش. وحصل أيضا على جوائز من سلسلة يال للشعراء الشباب في عام 2007، كما حصل على الجائزة الأدبية لمؤسسة "القلم الأمريكية".

ودشنت جائزة جاكسون عام 2007 ومنحت في السابق لسونيا سانشيز وجوي هارجو وكلاوديا رانكين وآخرين.

المصدر: AP