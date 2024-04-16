مصر.. الفنانة هنا الزاهد تكشف عن سبب رفضها تقويم أسنانها (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن سبب رفضها تقويم أسنانها، مشيرة إلى أنها تتشبه بالفنانة القديرة الراحلة نجلاء فتحي، التي ورغم جمالها لم تُقدم على تعديل أسنانها.

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وفي مقابلة تلفزيونية، علقت هنا الزاهد على تشبيه الفنان هشام إسماعيل لها بالفنانة نجلاء فتحي قائلة: "شكرا أوي أوي ودي حاجة كبيرة أوي إنه يشبهني بفنانة مفضلة بالنسبة ليا وحاجة كبيرة، أنا بموت فيها وبحب صوتها، أنا بسببها ما عملتش أسناني لأن هي طلعت أسنانها لم تكن مثالية وأنا كذلك، وبسببها أنا قلت واحدة قمر زي دي إيه المشكلة لما أسناني تبقى معوجة".

وأضافت: "ناس كتير بتقولي اعملي أسنانك، وشايفة أن لأ مش عايزة أعملها بسبب أن في ناس قديمة ماكنتش عاملة أسنانها والناس بتحبهم".

وتطرقت هنا الزاهد في حديثها عن الراحلة نجلاء فتحي بالقول: "هي ممثلة عظيمة وأفلامها حلوة أوي ومامتي شبهها أكتر مني بكتير، وهي صغيرة وزمان وهي ماشية في الشارع ولابسة نضارة شمس الناس بيفتكروها هي".

المصدر: RT