"شكرا على جعل يومي مميزا".. آلاف الهنود يتجمهرون أمام منزل شاروخان (فيديو)

تجمهر آلاف الهنود أمام منزل نجم بوليود شاروخان لتهنئته بعيد الفطر.

ونشر شاروخان مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، ظهر خلاله وهو يقوم بتحية محبيه وجمهوره، وعلق: "عيد مبارك عليكم جميعا، وشكرا على جعل يومي مميز اليوم، أتمنى من الله أن يباركنا جميعًا بالحب والازدهار".

تجدر الإشارة إلى أن آخر مشاركات شاروخان، البالغ من العمر 58 عاما، كانت في فيلم الكوميديا والدراما "Dunki"، الذي عرض خلال شهر ديسمبر الماضي.

كما يشارك في بطولة عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الأكشن والإثارة "King".

المصدر: RT