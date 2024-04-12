عمرو دياب يكشف عن رأيه بمسلسل "الحشاشين"

كشف الفنان المصري الشهير عمرو دياب عن رأيه بمسلسل "الحشاشين" الذي عرض في شعر رمضان المبارك لهذا العام.

وأعرب "الهضبة" عمرو دياب، عن إعجابه الكبير بمسلسل "الحشاشين"، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والذي عرض في السباق الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقاته.

وقال عمرو دياب، خلال حفله بالجونة موجها كلامه للمنتج تامر مرسي: "أنا بشكرك يا تامر يا مرسي على مسلسل الحشاشين، أحلى حاجة اتعملت السنة دي وكل السنين اللي فاتت".

وتدور أحداث العمل في القرن الحادي عشر حول حسن الصباح قائد جماعة "الحشاشين" التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة.

وكشف المخرج بيتر ميمي تفاصيل تحويل المسلسل إلى عمل سينمائي.

ومسلسل "الحشاشين"، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، وفتحي عبد الوهاب، وميرنا نور الدين، وأحمد عيد، وإسلام جمال، ونيقولا معوض، وسامي الشيخ، وميمي جمال، وعمر الشناوي، ونور إيهاب، وسوزان نجم الدين، ونور محمود، وأحمد كشك، وياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين كضيوف شرف.

المصدر: "فيتو"