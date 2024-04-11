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فنانة خليجية تجهش بالبكاء على الهواء بسبب "الشهرة" (فيديو)

الثقافة والفن

فنانة خليجية تجهش بالبكاء على الهواء بسبب
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أجهشت الفنانة الكويتية الشابة ليالي دهراب بالبكاء عند تحدثها عن الشهرة، وذلك خلال ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية، ما أثارتفاعلا.

وأظهر مقطع الفيديو ليالي دهراب وهي تقول:"أذتني.. لم أتوقع أن ضريبة الشهرة كبيرة.. خسرتني أشخاصا".، فيما لم تتمالك الممثلة نفسها، إذ توقفت عن الكلام وانهمرت دموعها على الهواء.

وأشارت إلى طريقة تعاملها مع الأذى الذي أتى من الشهرة قائلة: "اسمع من هنا ويخرج الكلام من هنا.. بعض الأشخاص يريدون أن يروني في الحضيض، ويروجون عني أخبارا غير صحيحة".

وتساءلت مضيفة: "لماذا الكره؟ إذا أنا لم أظهر سوى الحب، لماذا لا يبادلونني الشعور نفسه؟".

وتفاعل نشطاء على منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "يعني الشهره مو زينة"، وأضاف آخر: "طيب تتعزل وش حادها..أهم شي راحة البال".

فنانة خليجية تجهش بالبكاء على الهواء بسبب
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يذكر أن ليالي دهراب حققت شهرة عربية منذ عام 2018، رغم صغر سنها، وذلك بعد أدائها عدة أدوار درامية أبرزها "أمينة حاف" و ا"لكون في كفة".

المصدر: RT

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