فنان مصري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المطرب حمو بيكا (فيديو)

قرر الفنان المصري تامر عبد المنعم تقديم بلاغ للنائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، على خلفية مهاجمته من خلال فيديو تم بثه في الساعات الماضية.

وقام الفنان تامر عبد المنعم بتفويض مكتب المستشار القانوني الأستاذ محمود معروف.

وأعلن معروف المحامي بالنقض عن "اعتزامه تقديم بلاغ للنائب العام في مطرب المهرجانات حمو بيكا لتجاوزه في حق موكله الفنان تامر عبد المنعم تجاوزات يعاقب عليها القانون".

وكان الفنان تامر عبد المنعم قد تحدث خلال أحد البرامج أن "ما يقدمه بيكا ورفاقه ليس بفن وعليهم الالتزام بالآداب العامة وأصول الفن"، وعلى خلفية ما قاله عبد المنعم، قام بيكا ببث فيديو صباح اليوم يرد فيه على كلام الفنان تامر عبد المنعم.

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المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية