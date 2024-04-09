إياد نصار يعرب عن رأيه بتفاعل الجمهور مع مسلسل "صلة رحم"

أعرب الفنان إياد نصار عن رأيه بالتفاعل الجماهيري الذي حظي به مسلسل "صلة رحم" الذي عرض في موسم رمضان 2024.

وفي مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا أشار الفنان إلى أنه يقيس نجاح المسلسل الذي شارك فيه خلال دراما رمضان هذا العام من خلال تفاعل الجمهور في الشارع.

وقال:"لمست نجاح المسلسل في الشارع بشكل كبير، وخصوصا في الأوساط البعيدة عن مجال عملنا، في البنك، أو في المستشفى، أو الأقرباء، جميعهم يحضرون المسلسل ويتابعونه، وأحببت أن العمل وصل لأكثر من شريحة في المجتمع".

وحول مناقشته للعمل مع مختلف فئات الناس قال:"يهمني أن أستمع لهم وأن أعرف كيف وصلتهم فكرة المسلسل، وهذا مهم، هناك من ناقشني عن تفاصيل بعض المشاهد حتى، والبعض كلمني عن فكرة العمل، هذا كله تفاعل وأمر مهم".

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وكان الفنان قد أشار في وقت سابق إلى"أن المسلسل لاقى تفاعلا جماهيرا كبيرا داخل مصر وخارجها، وأن فكرة أن يحقق العمل إعجاب الناس والنقاد في وقت واحد، هذا يعتبر توفيقا من الله، وأمنية عند صناع العمل".

و"صلة رحم" من سيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم إياد نصار، نبيل نور الدين، أسماء أبو اليزيد، يسرا اللوزي، هبة عبد الغني، عمرو القاضي، وصفاء جلال.

المصدر: وكالات