فنانة مصرية تثير جدلا واسعا بعد تصريحاتها عن علاقة مسلسل “الحشاشين" بالإخوان المسلمين

أثار تصريح للممثلة المصرية دينا فؤاد موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر إبداء رأيها في المسلسلات المصرية المعروضة في الموسم الرمضاني الحالي.

وقالت فؤاد التي تُجسّد شخصية حنان في مسلسل "حق عرب" للنجم أحمد العوضي، في تصريح للصحافة المصرية: "رمضان هذا العام مليء بالأعمال المميزة.. عجبني أوي مسلسل الحشاشين".

وأضافت: "لجان الإخوان تُحاول التقليل من نجاح مسلسل الحشاشين، ولكنها فشلت مرة أخرى كما حدث مع مسلسل الاختيار".

ورأى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في ربط الممثلة نجاح مسلسل "الحشاشين" بمحاولات الإخوان المسلمين التقليل من شأنه، إسقاطا غير مبرر.

فقال مدون: "يعني أي حد مش عاجبه المسلسل يبقى إخوان؟".

وعلّق رابع: “لجان إيه وعبط إيه، هو رأي الجمهور لجان”، فيما قال آخر: “التهمة الجاهزة لأيّ مخالف للرأي”.

كما علّق محمّد متولي: "ليه.. هو حسن الصباح إخوان؟".

واعتبر آخرون أنّ فؤاد بتصريحها الأخير أرادت أن تتحوّل إلى "ترند" في مواقع التواصل، بحثا عن الشهرة، سيما أنها ليست من بطلات العمل، متسائلين: "هو انتي بقيتي مهمة آوي كدة.. مسلسل غالبية المصريين مشفهويش".

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فيما كتب أحمد جمال: "ليا عشر سنين مش متابع مسلسلات ولا شفت الحشاشين، دول يطلعوا مين؟ بس عايز أعرف دينا فؤاد دي تطلع مين؟".

ودينا فؤاد ممثلة مصرية من مواليد عام 1987 في قرية شها بمحافظة المنصورة، وكانت انطلاقتها الفنية عبر مسلسل "الدالي" عام 2007 عندما رشّحها الممثل الراحل نور الشريف للقيام بدور ابنته الكبرى "هبة"، شاركت إثرها في مجموعة من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، منها فيلم "حلم العمر" عام 2008 مع المطرب حمادة هلال.

وتدور أحداث مسلسل “الحشاشين” في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين حسن الصباح، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، سوزان نجم الدين، ميرنا نور الدين، نيقولا معوض وآخرين، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كامل وإخراج بيتر ميمي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية