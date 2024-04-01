عارضة الأزياء العالمية هايلي بيبر تحتفل بعيد الفصح على طريقتها الخاصة (صورة + فيديو)

تصدرت عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بيبر، منشورات المشاهير من خلال لقطة مثيرة شاركتها في خاصية "الستوري" على "إنستغرام"، بمناسبة عيد الفصح لدى التقويم الغربي.

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وظهرت هايلي بيبر، مؤسسة شركة "Rhode Beauty" لمستحضرات التجميل وزوجة المغني العالمي جاستن بيبر البالغة من العمر 27 عاما، في صورة (نشرتها على صفحة شركتها)، على الشاطئ مرتديا ملابس سباحة سوداء من قطعة واحدة مع خط عنق عميق، حيث كانت مغطاة بالرمال وكان البحر الأزرق الشاعري خلفها في اللقطة، وارتدت آذان أرنب عيد الفصح (الأرانب تعد رمزا تقليديا لعيد الفصح الغربي لدى الكثيرين).

كما شاركت هايلي أيضا مقطع فيديو قصير لها وهي ترتدي آذان أرنب الفصح وترتدي ملابس السباحة وهي تمشي في مناظر طبيعية استوائية.

وتفاعل متابعو هايلي مع صورتها، حيث هنأها البعض بمناسبة عيد الفصح، وأبدى العديد إعجابهم بمظهرها، حيث قال أحدهم: "ألطف أرنب على الإطلاق".

المصدر: RT