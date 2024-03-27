فنانة تونسية تعتذر لليمنيين بعد طرحها أغنية أثارت حفيظتهم

قدمت الفنانة التونسية يسرا محنوش اعتذارا للشعب اليمني، بعد أن نسبت كلمات أغنيتها الجديدة إلى غير صاحبها اليمني.

وأثارت أغنية "ألقى الزمان عليك شرا"، جدلا واسعا بعد أن طرحتها يسرا عبر قناتها على "يوتيوب" حيث نسبت كلمات القصيدة للشاعر اللبناني إيليا أبي ماضي في حين أنها تعود للشاعر اليمني عبد الغفور عبد الله، وهو ما أثار حفيظة اليمنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الشاعر اليمني أنه صاحب القصيدة وهي بعنوان "هي الدنيا"، كان قد كتبها في عام 2017، وأعاد نشرها في ديوانه "أنا والظل" عام 2022.

وقال عبر حسابه على "فيسبوك": "قمة القهر أن ترى عملك ينسب لغيرك، بينما أنت لا تستطيع أن تفعل شيئا".

وسارعت الفنانة التونسية لتقديم الاعتذار إلى عبد الله والشعب اليمني عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "أحبابي في جميع أنحاء وطننا العربي الكبير وأخص بالذكر أحبابي في اليمن السعيد موطن العز والشهامة و الكرم، سوف يتم تغيير اسم الشاعر في فيديو موشح إذا ألقى الزمان في أجل أقصاه 24 ساعة إن شاء الله، بعد أن ثبت أنها من كلمات الشاعر اليمني عبد الغفور عبد الله، وهذا ليس بغريب على أهل اليمن أصحاب الذوق الرفيع".

وتابعت: "وإني أقدم له ولكم اعتذاري عن هذا الخطأ الذي حصل من دون قصد وما تعودت حياتي أن استولي على حق أي طرف طوال مسيرتي الغنائية".

وأضافت: "رب ضارة نافعة فمن خلال هذا الخطأ تعرفت على شاعر قيم وأيقنت مدى صدق اليمنيين وأمانتهم. حماكم الله ورعاكم، دمتم ودام اليمن السعيد عزيزا كريما أبد الدهر".

وتم تصحيح اسم صاحب كلمات أغنية "ألقى الزمان عليك شرا" بالفعل على "يوتيوب". وحققت الأغنية حتى الآن 355 ألف مشاهدة، وهي من ألحان الموسيقار الدكتور طلال.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها خطأ كهذا حول القصيدة ذاتها، حيث سبق أن ألقى الفنان كاظم الساهر بضع أبيات منها دون ذكر صاحبها عام 2020، ثم عاد ليقدم اعتذاره لاحقا للشاعر اليمني عبد الغفور عبد الله.

رسالة من #كاظم_الساهر

Kadim Al Sahir's message



جزيل الشكر للشاعر المبدع عبدالغفور عبدالله لهذه الكلمات الرائعة. الله يوفقك.https://t.co/KHOQiBaxO9pic.twitter.com/goWB9kKI6w — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) April 8, 2020

كما قدم الإعلامي مصطفى الآغا اعتذاره أيضا للشاعر اليمني في العام 2020، بعد أن نسب كلمات القصيدة للشاعر إيليا أبو ماضي استنادا إلى متصفح "غوغل".

المصدر: RT