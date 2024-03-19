الفنانة المصرية ناهد السباعي: عندي ثعالب بحبهم.. بتنادي عليا أجيب لهم أكل كل يوم

كشفت الفنانة المصرية الشهيرة ناهد السباعي أن هناك العديد من الحيوانات بالمنطقة التي تعيش بها، وهناك في الشارع أسفل منزلها أرانب برية وثعالب، لافتة إلى أنها تحبهم ولا تخاف منهم.

وخلال لقاء لها ببرنامج "حبر سري"، أوضحت ناهد السباعي أن الثعالب أصبحت أليفة وتتعامل معها بشكل جيد جدا، ولكنها تخاف من الثعابين بعض الشيء، مؤكدة أن هذه الثعابين من الممكن أن تطرد الثعالب من المنطقة.

وأضافت "السباعي": "عندي قطط جبلي وبحبهم جدا.. الثعالب والقطط أساس نظافة البيئة من أي أشياء سيئة ولذلك تحبهم كثيرا، الثعالب بتنادي عليا عشان أرميلهم أكل".

وأشارت الفنانة المصرية إلى أن هذه القطط والثعالب تساعد على نظافة الشارع من الحيوانات الأخرى السيئة.

المصدر: "المصري اليوم"