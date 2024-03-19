 
مباشر

الفنانة المصرية ناهد السباعي: عندي ثعالب بحبهم.. بتنادي عليا أجيب لهم أكل كل يوم

الثقافة والفن

الفنانة المصرية ناهد السباعي: عندي ثعالب بحبهم.. بتنادي عليا أجيب لهم أكل كل يوم
facebook.com/nahedalsbaai/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x6wo

كشفت الفنانة المصرية الشهيرة ناهد السباعي أن هناك العديد من الحيوانات بالمنطقة التي تعيش بها، وهناك في الشارع أسفل منزلها أرانب برية وثعالب، لافتة إلى أنها تحبهم ولا تخاف منهم.

وخلال لقاء لها ببرنامج "حبر سري"، أوضحت ناهد السباعي أن الثعالب أصبحت أليفة وتتعامل معها بشكل جيد جدا، ولكنها تخاف من الثعابين بعض الشيء، مؤكدة أن هذه الثعابين من الممكن أن تطرد الثعالب من المنطقة.

وأضافت "السباعي": "عندي قطط جبلي وبحبهم جدا.. الثعالب والقطط أساس نظافة البيئة من أي أشياء سيئة ولذلك تحبهم كثيرا، الثعالب بتنادي عليا عشان أرميلهم أكل".

وأشارت الفنانة المصرية إلى أن هذه القطط والثعالب تساعد على نظافة الشارع من الحيوانات الأخرى السيئة.

المصدر: "المصري اليوم"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 100% من أصوات الناخبين