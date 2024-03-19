مصر.. وفاة أحد أبرز أبطال مسلسل ليالي الحلمية (صورة)

رحل عن عالمنا مساء اليوم الثلاثاء، الفنان المصري محمود الشاذلي، بطل مسلسل "ليالي الحلمية".

وفي حسابه على "فيسبوك"، نعى الفنان أحمد صادق، الفنان محمود الشاذلي قائلا:"البقاء لله، محمود الشاذلي في ذمة الله، إلى اللقاء في عالم أرحب، نسألكم الدعاء".

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وأعلنت صفحة قصر ثقافة كفر الشيخ موعد جنازة محمود الشاذلي عقب صلاة العشاء من مسجد الرحمة بمدينة كفر الشيخ.

محمود الشاذلي:

ممثل مصري، اسمه كاملا محمود متولي متولي الشاذلي، مولود بمحافظة كفر الشيخ.

عمل بوزارة الصحة وعُرف في الوسط الفني من خلال مشاركاته بفرقة كفر الشيخ المسرحية وحصوله على العديد من الجوائز الإقيليمية وخصوصا مسرحية (الهلافيت).

بدأ حياته في التلفزيون المصري في بداية السبعينيات واشتهر بشخصيات ولاد البلد والطبقة الكادحة، ولمع نجمه في دور شلباية بمسلسل "أبواب المدينة"، يليه دور زعتر في مسلسل "ليالي الحلمية".

المصدر: "المصري اليوم"