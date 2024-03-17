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الفنان الأمريكي الشهير ويل سميث يكشف عن انطباعاته بعد قراءته القرآن كاملا وعما تفاجأ به (فيديو)

الثقافة والفن

الفنان الأمريكي الشهير ويل سميث يكشف عن انطباعاته بعد قراءته القرآن كاملا وعما تفاجأ به (فيديو)
Gettyimages.ru
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كشف الممثل الأمريكي الشهير ويل سميث، عن انطباعه بعد قراءته القرآن الكريم كاملا، وكيف أثرت فيه قصة النبي موسى.

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وخلال لقاء له مع برنامج " big time bodcast"، رد ويل سميث على سؤال حول ما اكتشفه من قراءته القرآن الكريم قائلا: "تفاجأت بوجود ذكر وافر لموسى، قد كان هذا أمر مثيرا للاهتمام من خلال القرآن، فقد لامسني موسى وقصص موسى".

وأضاف سميث: "لقد أعجبت بالبساطة، القرآن بسيط جدا، الأمور فيه واضحة جدا فمن الصعب أن تنتهي من القراءة بأي سوء فهم ".

وأردف الممثل الهوليوودي: " القرآن روحه جميلة وواضحةـ فقد قرأت جميع الكتب المقدسة الإبراهيمية، لذا تفاجأت بأن كل شيء هو بمثابة قصة واحدة، من التوراة إلى الإنجيل إلى القرآن.. لم أفهم من قبل السلالة ولأول مرة، فهمت السلالة وقتها، لم أفهم من قبل سلالة إبراهيم بأنه هو الأب والانشقاق الذي حدث بين إسحاق وإسماعيل، فقد كان أمرا جميلا بأن أرى المفهوم المتكامل لذلك".

المصدر: RT

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