بكين تحتفل بعيد "ماسلينيتسا" الروسي (فيديو)

احتفل سكان بكين اليوم على نطاق واسع بعيد المرافع "ماسلينيتسا" الروسي، حيث تخللت الاحتفال الرقصات والأغاني الشعبية الروسية، وإعداد الفطائر التقليدية وعرض الأزياء الشعبية الروسية.

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وقالت رئيسة سكرتارية لجنة الصداقة والسلام والتنمية الروسية الصينية يوليا كابرانوفا أن احتفالات توديع الشتاء الروسية في الصين أجريت في مركز بكين للمعارض، حيث قام المنظمون بإعداد هدايا احتفالية وبرنامج ترفيهي مذهل لتعريف سكان العاصمة الصينية على "ماسلينيتسا" إضافة إلى إطلاعهم على أنواع مختلفة من الفن الشعبي الروسي.

وذكرت أن روسيا والصين تجريان العام الجاري عام الثفافة المتبادل.

وأضافت أن منظمي الاحتفالات سيتوجهون اليوم إلى مدينة شيان وسط الصين، حيث سيواصلون الاحتفال بـ"ماسلينيتسا".

وتابعت أنه في بكين وشيان يمكن رؤية الألعاب والصناديق والأوشحة والدمى الروسية التقليدية "التي يهتم بها الصينيون بها كثيرا".

المصدر: نوفوستي