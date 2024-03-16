فنانة خليجية شهيرة تكشف حقيقة تعرضها لوعكة صحية خطيرة مؤخرا بعد ضجة في مواقع التواصل

كشفت الفنانة الكويتية حياة الفهد حقيقة تعرضها لوعكة صحية خطيرة مؤخرا، عقب أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تفيد بذلك.

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وفي حسابها على "إنستغرام"، نشرت الفنانة حياة الفهد صورة لها معلقة عليها بالقول: "مبارك عليكم شهر رمضان الكريم وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم إن شاء الله".

وأضافت: "وأحب أن أطمئن جمهوري العزيز أني بخير ولله الحمد، وكل ما يتوارد في مواقع التواصل الاجتماعي لا صحة له، وأشكركم على محبتكم وتواصلكم للاطمئنان علي، لكم كل الشكر وربي لا يحرمني من محبتكم ويحفظكم ويبعد السوء عنكم يا رب".

وأردفت: "للتأكد من أي أخبار مسبقة هناك إدارة أعمالي السيد يوسف الغيث.. أرجو من إخواني الصحفيين والإعلامين أو المواقع الاخبارية التواصل معه في المرات القادمة للتأكد من أي خبر أو إشاعة".

وكانت أنباء عديدة قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بتعرض الفنانة لوعكة صحية جراء جرثومة أصيبت بها في معدتها، حالت بينها وبين تصوير عمل يجمعها مع الفنانة سعاد عبد الله.

أنباء:



حياة الفهد تمر بعارض صحي دعواتنا لها بالشفاء العاجل 💔. pic.twitter.com/lHYqnbYZn1 — Insider Mix (@InsiderMix1) March 15, 2024

المصدر: RT