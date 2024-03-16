مسلسل خليجي يثير غضب الجمهور بحواره ومشاهده "الجريئة" ووزارة الإعلام الكويتية تصدر بيانا (فيديوهات)

يواجه مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" انتقادات لاذعة بسبب مشاهد وصفها البعض بـ "الجريئة" والتي لا تمثل المجتمع العربي.

وتباينت آراء المتابعين بين من اعتبر أن هنالك جرأة كبيرة في طرح هكذا قصص، فهي غير موجودة في مجتمعنا العربي، ومأخوذة عن قصص الأجانب، ولا تبت لواقعنا بصلة، حيث علق أحدهم قائلا: "قاطعوهم بكل وسيلة ممكنة"، وكتب آخر:"أهل الطفلة كيف رضوا بنتهم تقول هالحوار".

في حين رأى آخرون أن هكذا "جرأة مفيدة وجديدة" وتسلط الضوء على قضية موجودة في الخفاء في مجتمعنا لم يتطرق لها مسلسل عربي من قبل.

ومن المشاهد التي أثارت سخط الجمهور، مشهد تخبر فيه أحد التلميذات الآنسة هيلة عن حمل صديقتها من أخيها غير الشقيق، وكيفية تعاطي الآنسة هيلة مع الموضوع، معتبرين أن مناقشة هكذا أفعال تنافي المجتمع العربي.

هدى حسين مادري كيف راضيه تمثل المسلسل هذا ؟



مصخره وقرف وافلاس فكري الشرهه ع القنوات اللي معطيتها وجه -وهدى اكبر من هالمسلسلات



#مسلسل_زوجه_واحده_لا_تكفيpic.twitter.com/FLnj639LRM — abeer (@abeer_ki3) March 14, 2024

كما أشار البعض إلى رقابة وزارة الإعلام لهكذا نوع من المحتويات، ودورها في منعها من الظهور على شاشات التلفزيون.

بالذمة يا أهل الكويت يرضيكم اللي يحصل في مسلسل هبة مشاري حمادة اللي فاهمة إثارة الجدل غلط 🤣

هذا مسلسل يعرض في نتفلكس مو شاهد 😔 #مسلسل_زوجه_واحده_لا_تكفي — 🇸🇦love story (@maj_240) March 14, 2024

بالإضافة إلى هذا المشهد، عرض المسلسل مشهد لمجموعة من الطالبات في ملعب رياضي بالمدرسة يتحدّون بعضهن من أجل زميلهن الذي لديه صفحة على "إنستغرام"، فتذهب واحدة منهن وترمي الطابة نحوه وتقترب منه وتثني على حسابه.

ووجه بعض الجمهور انتقادا لهذا المشهد واعتبره تقليدا للمسلسلات الأجنبية، وأنه لا يشبه أفعال أبناءنا في مدارسنا العربية.

ومن المشاهد "الجريئة" أيضا، مشهد"كاميليا" وزوجها "رشيد"، عندما يتم إسعاف "رشيد"، ويقول المسعف له "لا تبذل أي مجهود"، لتردّ عليه "كاميليا" أن "ليلتها اليوم معه!، لن يستطيع تأدية واجباته الزوجية؟! هل سوف تنام إلى جوار سبع، أم في جوار أخوتها في الله!!".

#زوجه_واحده_لا_تكفي

وين المسلسلات العائليه !؟

رمضان يعني جمعات عائليه يعني العائله غالباً ما تخلو من اطفال ومراهقين

اجمع اهلي واشغل التلفزيون نبغى نتابع شي لطيف عائلي

يطلع لي الحوار اللي حتى وانا ناشرته الحين مستحيه منكم

الكاتبه هذي وش وضعها!؟

هدى حسين لو تستمر معها زياده… pic.twitter.com/yBtlsN86mk — حسنآء 🇸🇦 (@alhasounaA) March 13, 2024

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من جهتها، أكدت وزارة الإعلام الكويتية رفضها التام لأي أعمال فنية تتضمن إساءة إلى دولة الكويت أو تمس أخلاقيات المجتمع الكويتي، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي عمل فني يسيء إلى المجتمع الكويتي.

وقالت الوزارة في بيان إنها باشرت اتخاذ إجراءات عدة تجاه المسلسل الرمضاني المسيء إلى المجتمع الكويتي ومنع تكرار مثل هذه المشاهد المسيئة مطالبة جميع المعنيين بـ"احترام القوانين واللوائح والمواثيق فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عرض مثل هذه المشاهد مستقبلا.

وشددت على أن "الأعمال الفنية يجب أن تحمل رسائل أخلاقية راقية وتحترم خصوصيات كافة المجتمعات وان تبتعد عن المساس بالثوابت".

وأشادت بالدور الذي قامت به جمعيات النفع العام التي استنكرت مثل هذه الأفعال بما يدلل على الوعي المجتمعي في دولة الكويت ورفضه لأي مشاهد تمس اخلاقياته ومبادئه الثابتة.

ولم تذكر الوزارة اسم المسلسل المقصود، ولكن عدة صفحات إخبارية أكدت أنه مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي".

المصدر: RT + بالعربي ET