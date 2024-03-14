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فنان سعودي شهير يعلق على ظهوره في "بوستر" مسلسل مع "جورجينا رودريغيز" (فيديو)

الثقافة والفن

فنان سعودي شهير يعلق على ظهوره في
Globallookpress
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علق الفنان السعودي عبد الله السدحان على ظهوره في "بوستر" (ملصق إعلاني) لمسلسل يحمل اسم "أضرار زواج المسيار" مع العارضة جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.


وفي حسابه على منصة "إكس"، نشر السدحان مقطع فيديو معلقا عليه بالقول: "من جورجينا إلى تصوير في وادي حنيفة هههههههههه".

وأوضح السدحان في مقطع الفيديو قائلا: "دائما يقال إن الرجل يشقى ويتعب من أجل أبنائه وأهله، كما ظهر يسأل شخص عن الأذان".


وكان الملصق الإعلاني الذي نشره السدحان قد أثار جدلا واسعا وتساؤلا عما إذا كانت الصورة لـ"جورجينا" أم لا، فيما رأى مغردون أن الصورة لـ"ريم العنزي" التي يشبهها البعض بـ"جورجينا".

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المصدر: RT

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