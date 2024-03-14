فنان سعودي شهير يعلق على ظهوره في "بوستر" مسلسل مع "جورجينا رودريغيز" (فيديو)

علق الفنان السعودي عبد الله السدحان على ظهوره في "بوستر" (ملصق إعلاني) لمسلسل يحمل اسم "أضرار زواج المسيار" مع العارضة جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وفي حسابه على منصة "إكس"، نشر السدحان مقطع فيديو معلقا عليه بالقول: "من جورجينا إلى تصوير في وادي حنيفة هههههههههه".

وأوضح السدحان في مقطع الفيديو قائلا: "دائما يقال إن الرجل يشقى ويتعب من أجل أبنائه وأهله، كما ظهر يسأل شخص عن الأذان".

من جورجينا إلى تصوير في وادي حنيفة هههههههههه pic.twitter.com/CON3nfAyVY — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) March 14, 2024



وكان الملصق الإعلاني الذي نشره السدحان قد أثار جدلا واسعا وتساؤلا عما إذا كانت الصورة لـ"جورجينا" أم لا، فيما رأى مغردون أن الصورة لـ"ريم العنزي" التي يشبهها البعض بـ"جورجينا".

قريباً في عيد الفطر بأذن الله 😜

كل عام والجميع بالف خير pic.twitter.com/0BLoy0upq1 — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) March 8, 2024

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المصدر: RT