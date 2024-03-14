جدل كبير بمواقع التواصل عقب تصريحات الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن "معاناتها مع القرين" (فيديو)

أثارت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي إثر حديثها عن عثورها على "بعض أعمال السحر"، على باب منزلها في شكل حجاب بداخله بودرة بيضاء ومفتاح.

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وفي لقائها ببرنامج "بودكاست Bigtime"، وأوضحت شيرين عبد الوهاب قائلة: "بودرة شكلها جاية من المقابر ومفتاح بيقفل كل حاجة في حياتي، وطلع في الآخر مفتاح أوضة نومي"، مضيفة: "أنا لا روحت فكيته ولا روحت عند دجال ولا حد بيشوف المندل، عملت اللي اتقالي عليه حطيت العمل في طبق في مياه وملح، وشغلت سورة البقرة".

وأشارت شيرين عبد الوهاب إلى "معاناتها مع القرين" قائلة: "لما قريني بيتعبني بشغل ليه سورة "ق" في القرآن الكريم، أحس وأعرفه لما يجيلي احساس بالخوف والبكا من غير سبب ولما أحس إن الأوضة فيها تعبان بتبقى روح شريرة، لأن ساعات القرين بيلعب بدماغك لما تحس أنك شاكك في حد".

وخلقت هذه التصريحات جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاحتماعي، حيث كتب أحدهم معلقا: "طلعت المغنية شيرين عندها قرين، وبيعملولها سحر..عزيزتي شيرين، هذا اسمه مرض أعصاب، روحي تعالجي بالادوية وبالثيرابي..المهم تعترفي وتطلعي من حالة الـdenial (نكران الذات)..ضحكتي العالم عليك"، على حد وصفه.

في حين علق أحدهم بالقول: "قال تعالى في سورة "ق": "قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد"..القرين في تفسير الآيات هو الشيطان..وكلنا عندنا قرين وكلام شيرين صحيح".

مستغربين ف المنشن بس ترا صح كلام شيرين سورة ق علاج القرين وخاصة اللي عندهم قرين نشط — rere 888 (@jenan_3o) March 13, 2024

المصدر: RT