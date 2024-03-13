وفاة الممثل البريطاني مايكل كولفر عن عمر يناهز 85 عاما

نقلت صحيفة "The Standard" نبأ وفاة الممثل البريطاني مايكل كولفر، نجم سلسلة أفلام حرب النجوم، "The Empire Strikes Back" في المملكة المتحدة عن عمر يناهز 86 عاما.

وذكرت الصحيفة في منشورها اليوم الأربعاء، أن كولفر توفي في 27 فبراير.

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وكان وكيل أعمال كولفر قد أعلن في وقت سابق من اليوم نبأ وفاته، بعد أن عانى الممثل لفترة طويلة من اعتلال صحته، ولم يتم الكشف عن سبب وفاته.

ولعب كولفر دور الكابتن نيدا في فيلم "حرب النجوم"، ودور البطولة في أفلام شارلوك هولمز، وممر إلى الهند، والجيش السري.

يذكر أن الممثلة السوفيتية والروسية غالينا ياتسكينا، توفيت في 12 مارس الجاري.

المصدر:RT