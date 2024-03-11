لوحة نادرة لفان غوخ تباع بالملايين في معرض فني مرموق بهولندا

بيعت إحدى لوحات الرسام الهولندي فنسنت فان غوخ الأولى بملايين اليوروهات في معرض فني مرموق بهولندا، بحسب ما أفاد مالكها السابق ووسائل إعلام محلية.

وعُرضت لوحة "رأس امرأة من الفلاحين بغطاء أبيض" بـ4.5 ملايين يورو في "المعرض الأوروبي للفنون الجميلة" The European Fine Art Fair، وهو كنز فني حقيقي تستضيفه مدينة ماستريخت جنوبي البلاد.

وقال بيل راو، رئيس معرض "إم إس راو"، أحد أكبر وأشهر المعارض الفنية في الولايات المتحدة بيعت اللوحة لمتحف في دولة ليست من الاتحاد الأوروبي.

وتابع راو في رسالة بالبريد الإلكتروني تلقتها وكالة "فرانس برس": "لا يمكننا التحدث عن السعر".

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الهولندية "إيه أن بي" بأن اللوحة بيعت بالسعر الذي عُرضت به.

وأكدت الوكالة أن اللوحة ستكون متاحة أمام العامة من دون أن تذكر اسم المتحف الذي اشتراها.

وأنجز فان غوخ هذه اللوحة أثناء إقامته مع والديه في مدينة نوينين بجنوبي هولندا، وفي سنة 1885 رسم لوحته الشهيرة "آكلو البطاطا" في المكان عينه.

المصدر: أ ف ب