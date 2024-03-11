نجمات أمريكيات يتعرضن للحظات محرجة على سجادة الأوسكار الحمراء (فيديو)

تعرضت ممثلات أمريكيات للحظات محرجة خلال حدث السجادة الحمراء الذي سبق حفل توزيع جوائز الأوسكار مساء أمس الأحد.

وفي لحظة تم تداولها بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، سقطت الممثلة ليزا كوشي بينما كانت تستعرض إطلالتها على السجادة الحمراء.

وكانت نجمة "يوتيوب" التي انتقلت إلى عالم التمثيل والتقديم التلفزيوني، وشاركت في فيلم Players على منصة Netflix، تقترب من المنطقة المواجهة للمصورين، حين تعثرت بسبب فستانها الطويل وحذائها الضخم، فسقطت أرضا، ليهرع المتواجدون لمساعدتها على النهوض.

ورغم تعرضها لهذا الحادث الذي اعتبره الكثيرون "مضحكا ومؤلما"، استعادت كوشي توازنها بسرعة وسط ضحكات الجمهور وأكدت أنها بخير ومستعدة للاستمتاع بالليلة.

Liza Koshy takes a tumble on the #Oscars red carpet. pic.twitter.com/z5lbx38CJ4 — Pop Crave (@PopCrave) March 10, 2024

وبعد قليل سارت الممثلة كيرستن دونست على السجادة الحمراء، وبينما كانت تنظر إلى المصورين، تعثرت بدورها بأوسكار عملاق، لكنها تمكنت من استعادة توازنها مستعينة بالتمثال وبزوجها جيسي بليمونز بينما ضحكت من الحادث الذي تعرضت له.

First Liza Koshy, now Kirsten Dunst! 😯 ‘The Power of the Dog’ actress almost fell into a big Oscar statue while walking the red carpet with husband Jesse Plemons.



Watch the 2024 #Oscars now on CTV. pic.twitter.com/iTDpTavgsI — Etalk (@etalkCTV) March 11, 2024

المصدر: RT