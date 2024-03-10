صورت بعض مشاهده في محطة الفضاء الدولية.. بدء عرض فيلم "التحدي" الروسي في الصين

أعلنت الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد عن انطلاق العرض الأول لفيلم "التحدي" في دور السينما الصينية. وهو الفيلم الذي تم تصوير جزء منه في الفضاء. وبلغت تكلفة إنتاجه مليار روبل.

وكتبت بيريسيلد التي جاءت إلى بكين لحضور العرض الأول على حسابها في انستغرام: الجمهور سعيد، وما زالت هناك أشياء كثيرة مثيرة للاهتمام سأشارككم بها في المستقبل!.

وفي وقت سابق، أقيم العرض الأول لفيلم "التحدي"، الذي تم تصوير جزء منه في الفضاء، وأخرجه كليم شيبينكو، في السفارة الروسية في الولايات المتحدة.

وأقيم العرض الأول في نادي السينما التابع للبعثة الدبلوماسية الروسية، وحضر الحفل السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف.

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وانطلق طاقم تصوير الفيلم إلى محطة الفضاء الدولية في 5 أكتوبر وعاد إلى الأرض في 17 أكتوبر 2021.

وتدور أحداث فيلم "التحدي" حول طبيبة (تلعب الدور الممثلة يوليا بيريسيلد)، تتطوع للقيام برحلة إلى الفضاء لانقاذ حياة رائد فضاء بحالة خطرة يتواجد في المحطة الفضائية، ولا يكون أمامها سوى شهر واحد للتحضير للقيام بهذه الرحلة الخطرة.

وبلغت ميزانية الفيلم وفقا لمنتجيه حوالي مليار روبل.

المصدر: Lenta