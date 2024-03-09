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ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون وصيفة أولى لملكة جمال العالم 2024 (صور + فيديو)

الثقافة والفن

ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون وصيفة أولى لملكة جمال العالم 2024 (صور + فيديو)
RT
مسابقة ملكة جمال العالم 2024
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توجت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم 2024، وذلك في المسابقة التي أقيمت في مومباي بالهند.

وكانت ياسمينا قد نالت لقب "Miss World Asia & Oceania".

وقدمت المتسابقات الأربع الأوائل اللائي يمثلن ترينيداد وتوباغو، بوتسوانا، جمهورية التشيك، ولبنان عروضهن أمام لجنة تحكيم Shark Tank India.

وعرضت كل متسابقة رؤيتها الفريدة وتطلعاتها في الحصول على لقب ملكة جمال العالم.

وأطلت زيتون في الحفل الذي أقيم في الهند بإطلالات عديدة منها اللباس الهندي التقليدي تماشيا مع البلد المضيف.

كما أجابت زيتون عن السؤال الموحد في مرحلة TOP4 بأسلوب مميز.  

وكانت ملكة جمال لبنان قد تأهلت إلى مرحلة TOP12 ومن ثم TOP8 وصولا إلى مرحلة TOP4 حيث تفوّقت على منافستها من الهند.

وفازت بلقب ملكة جمال العالم 2024 في النسخة الـ71 للحفل، كريستينا بيشكوفا من جمهورية التشيك.

ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون وصيفة أولى لملكة جمال العالم 2024 (صور + فيديو)كريستينا بيشكوفا من جمهورية التشيك.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام لبنانية

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