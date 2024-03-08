 
مباشر

بسبب خيانته.. الممثلة الهوليوودية ناتالي بورتمان تعلن طلاقها بعد 11 عاما من الزواج

الثقافة والفن

بسبب خيانته.. الممثلة الهوليوودية ناتالي بورتمان تعلن طلاقها بعد 11 عاما من الزواج
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x4h5

انفصلت الممثلة الهوليوودية ناتالي بورتمان رسميا عن زوجها المخرج ومصمم الرقصات بنجامين ميليبيد، حسبما ذكرت مجلة بيبول نقلا عن الوكيل القانوني للممثلة.

وقالت المجلة: "تقدمت ناتالي بورتمان بهدوء بطلب الطلاق من بنجامين ميليبيد، زوجها المخرج ومصمم الرقصات منذ 11 عاما وثمانية أشهر، والآن أصبح الزوجان مطلقين رسميا، حيث تم الانتهاء من إجراءات الطلاق في فبراير في فرنسا، حيث يعيش الزوجان السابقان مع طفليهما".

وأضافت مصادر مقربة من الممثلة أن الطلاق جاء بعد تقارير عن خيانة ميليبيد، وأن الطلاق لم يكن عملية سهلة بالنسبة للممثلة البالغة من العمر 42 عاما، لكن المقربين منها التفوا حولها وساعدوها على مواجهة الانفصال.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا