بسبب خيانته.. الممثلة الهوليوودية ناتالي بورتمان تعلن طلاقها بعد 11 عاما من الزواج

انفصلت الممثلة الهوليوودية ناتالي بورتمان رسميا عن زوجها المخرج ومصمم الرقصات بنجامين ميليبيد، حسبما ذكرت مجلة بيبول نقلا عن الوكيل القانوني للممثلة.

وقالت المجلة: "تقدمت ناتالي بورتمان بهدوء بطلب الطلاق من بنجامين ميليبيد، زوجها المخرج ومصمم الرقصات منذ 11 عاما وثمانية أشهر، والآن أصبح الزوجان مطلقين رسميا، حيث تم الانتهاء من إجراءات الطلاق في فبراير في فرنسا، حيث يعيش الزوجان السابقان مع طفليهما".

وأضافت مصادر مقربة من الممثلة أن الطلاق جاء بعد تقارير عن خيانة ميليبيد، وأن الطلاق لم يكن عملية سهلة بالنسبة للممثلة البالغة من العمر 42 عاما، لكن المقربين منها التفوا حولها وساعدوها على مواجهة الانفصال.

المصدر: وكالات