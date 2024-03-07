بوتين: أفلام الرسوم المتحركة الحديثة تتميز بـ "أكشن مفرط"

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أفلام الرسوم المتحركة الحديثة بأنها تتميز بتكنولوجيات وديناميكيات مفرطة وشكك في أن مثل هذا "الأكشن" المفرط مطلوب لدى الأطفال الروس.

أشار فلاديمير بوتين، في لقاء عقده أمس بالمشاركين في مهرجان الشباب العالمي في مدينة سوتشي الروسية إلى أن "الأكشن" المفرط يستخدم حاليا على نطاق واسع في أفلام الرسوم المتحركة الحديثة، وأعرب عن شكوكه في أن هذا الأمر مطلوب لدى الأطفال.

وقال:" ما يتم القيام به اليوم في الرسوم المتحركة ربما يكون متقدما جدا من الناحية التكنولوجية، حيث يومض كل شيء أمام عينيك، وكل شيء يُطلق النار، ويُحدث ضجيجا، وينفجر، والجميع يلحقون ببعضهم البعض، وعندما يلحقون بك يضربونك دائما على رأسك". ومضى قائلا: "ربما مثل هذا "الأكشن" مطلوب في السوق، فهل هو مطلوب دائما من قبل الأطفال، لا أعرف، لست مقتنعا بذلك".

المصدر: تاس