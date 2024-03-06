قد تدخل موسوعة غينيس.. فنانة سعودية تحفر على الزجاج لوحة لمحمد بن سلمان (فيديو)

حولت الفنانة التشكيلية السعودية لولو اليحيى الزجاج إلى لوحة فنية رائعة، بحفرها عليه صورة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكشفت الفنانة التشكيلية في مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل العمل الفني الذي قامت به، حيث قالت: "لدي أسلوب ريادي مبتكر في فن الحفر على الزجاج، وحصل لي الشرف أن أجسد كلمة ولي العهد عندما قال أن همة السعوديين مثل جبل الطويق لا يمكن أن تنهد إلا إذا انهد هذا الجبل".

وأضافت: "أن هذه الكلمة كانت محفزا ودافعا للعودة من جديد إلى فن الحفر على الزجاج بعد انقطاع 3 سنوات بسبب خسارة مشروعي".

وتابعت: "لدي أهداف كثيرة أرغب بتحقيقها وهذه مشاركة مني بسيطة ومتواضعة كفنانة ومواطنة ممكن أن أقدمها لهذا البلد".

لوحة فنية اسمها #هامة_طويق

لسمو سيدي #ولي_العهد#محمد_بن_سلمان

طبعا من ابداع المبدعة السعودية لولو اليحي … رايكم في هالابداع pic.twitter.com/k3AiykM0jW — فايز المالكي (@fayez_malki) March 6, 2024

وتضمنت المشاركة لوحة من الزجاج لولي العهد السعودي، وأوضحت الفنانة كيفية عملها لها: "هذا الزجاج الذي عملت فيه بأسلوب التنقيط "الدرل اليدوي" يحمل أكثر من عشرة ملايين نقطة ووزنها 7 طن وطولها مترين ونصف".

وقالت: "قدمنا على هذا العمل في موسوعة غينيس ونتمنى أن يأخد لقب أكبر لوحة زجاج في الحفر بالعالم".

وتابعت: "أضفت لهذا العمل ولتجسيد كلمة ولي العهد، صخرة وأحجارا كريمة عقيق من جبال الطويق وسميت هذا العمل (هامه الطويق).

صوره من زجاج لحبيب الشعب ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_سلمان@SAUD_alqhtani9

رسم الرسامه لؤلؤ اليحي pic.twitter.com/JUYscuqQeu — k (@k__9p) March 4, 2024

المصدر: RT