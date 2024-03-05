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مصر.. ربة منزل تتهم فنانة شهيرة بالتعدي عليها داخل بنك

الثقافة والفن

مصر.. ربة منزل تتهم فنانة شهيرة بالتعدي عليها داخل بنك
AP
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وجهت ربة منزل، للفنانة المصرية الشهيرة غادة عادل، تهمة التعدي عليها بالسب والقذف، أثناء وجودهما في أحد أفرع البنوك الشهيرة بمجمع في مكان سكنهما في مدينة السادس من أكتوبر.

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وحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية، فقد حررت ربة المنزل محضرا يوم الثلاثاء بديوان عام قسم شرطة أول أكتوبر، ضد الفنانة غادة عادل، متهمة إياها بالتعدي عليها.

وأوضحت الشاكية أن الفنانة جارتها في المجمع السكني محل الواقعة، ولا توجد خلافات سابقة بينهما.

من جهته، وجه مدير المباحث الجنائية اللواء محمد الشرقاوي، عقب العرض عليه، بإحالة البلاغ إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق، إذ طلبت مبدئيا تحريات الشرطة وتفريغ كاميرات المراقبة.

مصر.. ربة منزل تتهم فنانة شهيرة بالتعدي عليها داخل بنكالفنانة غادة عادل

المصدر: "المصري اليوم"

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