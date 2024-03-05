بعد تعرض منزلها للحريق.. فنانة لبنانية توجه رسالة لتركي آل الشيخ

وجهت الفنانة اللبنانية مي حريري رسالة عبر حسابها على منصة "إكس" إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بعد تعرض منزلها للحريق في لندن.

وكتبت الفنانة اللبنانية عبر منشورها ماحدث لبيتها واستنجدت برئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية قائلة: "تركي آل الشيخ، لقد تغيرت حياتي بشكل غير متوقع ومحزن للغاية، هذا منزلي في لندن، وقد تحولت ممتلكاتي إلى رماد، ولم تعد ابنتي كما كانت، وبلدي لن تكون بديلا لكلينا".

وأضافت: "أنا في أسوأ وضع ممكن، أنا أم عاطلة عن العمل منذ أكثر من 5 سنوات، لذا جئت إليك لأنني أعرف قدرتك على مساعدتي في إعادة بناء حياتي المهنية، فقط من أجل الوقوف على قدمي مرة أخرى وتأمين مستقبل أفضل لابنتي الجميلة لفترة طويلة".

وتابعت: "لقد وضعت كبريائي جانبا، لأن لدي ابنة أريد الأفضل لها في هذا العالم، رؤيتها بهذه الطريقة كسرتني".

وفي وقت لاحق، شاركت مي مقطع فيديو يظهر الحريق في المنزل، حيث تمكنت ابنتها من سماع الضجيج وأيقظت باقي السكان، وبعدها تم وصول سيارات الإسعاف والإطفاء للمساعدة في إخماد الحريق.

@Turki_alalshikh Life has taken an unexpected and very unfortunate turn, this is my house in London, my belongings have turned to ash, my daughter is no longer the same, and my own country will never be an a ternative to the both of us. Dear i am caught in the worst situation… pic.twitter.com/0Tgjrsf9La — May Hariri - مي حريري (@HaririAMay) March 4, 2024

وتعتبر مي حريري واحدة من أبرز الشخصيات الفنية في لبنان، وكانت زوجة الموسيقار اللبناني الراحل ملحم بركات.

thanks to the @metpoliceuk my daughter was able to hear the banging from downstairs, therefore awakening the rest of the residents at the time. pic.twitter.com/2E0V9cB0BZ — May Hariri - مي حريري (@HaririAMay) March 4, 2024

المصدر: RT