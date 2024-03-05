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بعد تعرض منزلها للحريق.. فنانة لبنانية توجه رسالة لتركي آل الشيخ

الثقافة والفن

بعد تعرض منزلها للحريق.. فنانة لبنانية توجه رسالة لتركي آل الشيخ
Legion-Media
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وجهت الفنانة اللبنانية مي حريري رسالة عبر حسابها على منصة "إكس" إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بعد تعرض منزلها للحريق في لندن.

وكتبت الفنانة اللبنانية عبر منشورها ماحدث لبيتها واستنجدت برئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية قائلة: "تركي آل الشيخ، لقد تغيرت حياتي بشكل غير متوقع ومحزن للغاية، هذا منزلي في لندن، وقد تحولت ممتلكاتي إلى رماد، ولم تعد ابنتي كما كانت، وبلدي لن تكون بديلا لكلينا".

وأضافت: "أنا في أسوأ وضع ممكن، أنا أم عاطلة عن العمل منذ أكثر من 5 سنوات، لذا جئت إليك لأنني أعرف قدرتك على مساعدتي في إعادة بناء حياتي المهنية، فقط من أجل الوقوف على قدمي مرة أخرى وتأمين مستقبل أفضل لابنتي الجميلة لفترة طويلة".

وتابعت: "لقد وضعت كبريائي جانبا، لأن لدي ابنة أريد الأفضل لها في هذا العالم، رؤيتها بهذه الطريقة كسرتني". 

وفي وقت لاحق، شاركت مي مقطع فيديو يظهر الحريق في المنزل، حيث تمكنت ابنتها من سماع الضجيج وأيقظت باقي السكان، وبعدها تم وصول سيارات الإسعاف والإطفاء للمساعدة في إخماد الحريق.

وتعتبر مي حريري واحدة من أبرز الشخصيات الفنية في لبنان، وكانت زوجة الموسيقار اللبناني الراحل ملحم بركات.

المصدر: RT

 

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